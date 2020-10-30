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  • Денисов: «Ни «Зенит», ни «Манчестер Юнайтед» тренировать не собираюсь»

Денисов: «Ни «Зенит», ни «Манчестер Юнайтед» тренировать не собираюсь»

30 октября 2020, 12:19
5

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером академии петербургского клуба.

«Я очень редко что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию «Зенита» – это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию «Зенита», потом что веду переговоры. Теперь – что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.

Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто все это придумывает, возможно вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед».

Мне кажется, было бы правильным, чтобы и «Зенит», и Максим Погорелов, чье имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится.

Я понимаю СМИ, мое имя – гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграм-каналов, публикующих откровенное вранье», – приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

  • В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
  • До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
  • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
  • Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Комментарии (5)
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Nerlinger
1604050807
Саранскую Светотехнику иди тренируй, её давно растащили
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alp
1604052393
в футбольных клубах квалифицированных бухгалтеров хватает.. нахера им еще одна ни пришей ни пристегни
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Вомбат
1604057306
Денисов, ты чудак. Зенит сразу же дал официальное опровержение, и оно появилось в СМИ до того, как ты дал это интервью.
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Derzkiy1
1604066330
Балаболам на Матч Тв не берут ?
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petrucho-spb
1604075514
Журналюгам лишь написать чего-нибудь. Только сплетни подогревают ветки разных сайтов.
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