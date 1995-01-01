Денисов: «Ни «Зенит», ни «Манчестер Юнайтед» тренировать не собираюсь»

Денисов, ты чудак. Зенит сразу же дал официальное опровержение, и оно появилось в СМИ до того, как ты дал это интервью.
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером академии петербургского клуба.
«Я очень редко что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию «Зенита» – это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию «Зенита», потом что веду переговоры. Теперь – что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.
Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто все это придумывает, возможно вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед».
Мне кажется, было бы правильным, чтобы и «Зенит», и Максим Погорелов, чье имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится.
Я понимаю СМИ, мое имя – гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграм-каналов, публикующих откровенное вранье», – приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».
- В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
- До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
- Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
- Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.