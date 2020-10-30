Денисов: «Ни «Зенит», ни «Манчестер Юнайтед» тренировать не собираюсь»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером академии петербургского клуба.

«Я очень редко что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию «Зенита» – это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию «Зенита», потом что веду переговоры. Теперь – что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.

Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто все это придумывает, возможно вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед».

Мне кажется, было бы правильным, чтобы и «Зенит», и Максим Погорелов, чье имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится.

Я понимаю СМИ, мое имя – гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграм-каналов, публикующих откровенное вранье», – приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».