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    Денисов: «Ни «Зенит», ни «Манчестер Юнайтед» тренировать не собираюсь»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером академии петербургского клуба.

    «Я очень редко что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию «Зенита» – это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию «Зенита», потом что веду переговоры. Теперь – что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.

    Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто все это придумывает, возможно вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед».

    Мне кажется, было бы правильным, чтобы и «Зенит», и Максим Погорелов, чье имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится.

    Я понимаю СМИ, мое имя – гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграм-каналов, публикующих откровенное вранье», – приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

    • В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
    • До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
    • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
    • Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6767

      Вомбат 1 час назад

      Денисов, ты чудак. Зенит сразу же дал официальное опровержение, и оно появилось в СМИ до того, как ты дал это интервью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6878

      alp 2 часа назад

      в футбольных клубах квалифицированных бухгалтеров хватает.. нахера им еще одна ни пришей ни пристегни

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2085

      Nerlinger 3 часа назад

      Саранскую Светотехнику иди тренируй, её давно растащили

      2
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      Рейтинг: +4527

      KPCCSPB 3 часа назад

      Это точно, это всё прикуси свинарника, на Зените хлеб зарабатывают

      1
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      Рейтинг: -373

      alarm_иг > KPCCSPB 3 часа назад

      Шлюхин сынок КЕПЕЙСОСКА кормится спермой из таджикских х.уев. гыгы.

      -3
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      Рейтинг: +4527

      KPCCSPB > alarm_иг 2 часа назад

      Даже страшно за такого питараса как ты, как бы тебя в очередной раз, когда по кругу за корыто пустят, как твою мать до смерти ******

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