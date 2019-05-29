Денисов завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру. Об этом сообщила компания, которая представляет интересы 35-летнего футболиста.

«Компания SILA International Lawyers, представляющая интересы полузащитника Игоря Денисова, по поручению игрока подтверждает принятое Игорем решение завершить свою карьеру профессионального футболиста.

Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», – говорится в заявлении компании.

Ранее россиянин расторг контракт с «Локомотивом», в который перешел из «Динамо» в августе 2016 года.

Также Денисов в своей карьере выступал за «Зенит» и «Анжи».

В профессиональной карьере хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.

В активе футболиста 54 игры (35 – официальных) и две голевые передачи за сборную России.

Денисов – четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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