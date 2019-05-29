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    Денисов завершил карьеру игрока

    Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру. Об этом сообщила компания, которая представляет интересы 35-летнего футболиста.

    «Компания SILA International Lawyers, представляющая интересы полузащитника Игоря Денисова, по поручению игрока подтверждает принятое Игорем решение завершить свою карьеру профессионального футболиста.

    Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», – говорится в заявлении компании.

    • Ранее россиянин расторг контракт с «Локомотивом», в который перешел из «Динамо» в августе 2016 года.
    • Также Денисов в своей карьере выступал за «Зенит» и «Анжи».
    • В профессиональной карьере хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
    • В активе футболиста 54 игры (35 – официальных) и две голевые передачи за сборную России.
    • Денисов – четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

    «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Денисовым

    Источник: Компания SILA International Lawyers

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    29.05.2019 15:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 30 мая 2019, 00:38

      А говорят говно не тонет!? Вот бесславно, почти тихо, не мирно ушло на дно.

      0
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 30 мая 2019, 00:31

      Крайне мерзкий человек при неплохих футбольных качествах (в молодости)
      Нагадил в каждой команде, за которую играл (жаль, в спартачок не заглянул)
      Даже в завершении карьеры проявил свою мерзкую сущность, разругавшись под конец с тренером, и прогуляв последние игры команды вместо того, чтобы достойно уйти, взяв Кубок и серебро чемпионата. Туда ему и дорога, надеюсь, не увидим его в тренерах

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > PFC CSKA MOSCOW 30 мая 2019, 20:13

      Можно подумать ты участвовал во всех действиях о которых
      так ярко описываешь про И.Денисова, а на самом деле ведь
      ничего не знаешь как все было. Не смотри А.Малаховыа,
      Д.Шепелева и Д. Борисова.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 29 мая 2019, 21:26

      Денисов - игрок самого высокого СКАНДАЛЬНОГО уровня!!!
      ИДЕАЛЬНЫЙ скандалист.
      В истории советского и российского футбола такого СКАНДАЛИСТА отродясь НЕ БЫЛО!
      Денисов РЕКОРДСМЕН и первый по скандалам.
      Он и карьеру завершил НА ВЫСОКОЙ скандальной ноте.

      Денисов оставил после себя в Зените недобрую славу разгильдяя и заносчивого смунтяна.
      Денисов всероссийский СКАНДАЛИСТ, который громко оскандалился и опозорился в Зените, в Анжи, в Динамо и теперь в Локомотиве.
      В Зенит его ОБРАТНО не взяли, потому что им НАДОЕЛИ скандальные выходки Денисова.

      А какую травлю развернул Денисов со своим агентом в СМИ против Черчесова.
      Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился своим видением ситуации с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, которого не вызывали в сборную страны по футболу.
      Александр Бородюк: – "Но тогда журналисты чего только не понаписали!"
      А всё почему?
      А всё потому, что агент Денисова и сам Денисов стимулировали всю эту информационную ПРОВОКАЦИЮ против Черчесова!
      У агента есть выход на многие СМИ!
      И вот вам результат!
      Денисова, согласно ЦЕНЫ вопроса, СИЛКОМ и в ультимативном порядке, через СМИ, проталкивали и навязывали сборной Черчесова!
      Хотя Денисов, по уровню своей игры за Локомотив, сборной НЕ СООТВЕТСТВОВАЛ!
      Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ, а Черчесов прикрыл эту лавочку и не взял.
      И правильно сделал!
      Денисову не место в сборной!!!
      Сборной не нужен был этот скандалист и черный пиарщик.

      Ясно одно, что Денисова КРЫШЕВАЛ Илья Геркус и это он пригласил Денисова в Локомотив и мало того, назначил его капитанить, хотя в Локомотиве Гильерме ПОБОЛЕЕ заслужил быть капитаном, чем скандалист Денисов.
      Денисов липовый капитан и его назначили ПО ПИТЕРСКОМУ блату, а не по заслугам.
      Играя за Локомотив, Денисов БЫСТРО сдулся и отсиживался за спинами других.
      По его вине Локомотив провалил Лигу чемпионов.
      Денисов ПЛОХО играл в чемпионате и Палыч вынужден был его ЗАМЕНИТЬ и посадить на скамейку.
      Денисов ВЗБУНТОВАЛСЯ и пошел СКАНДАЛИТЬ!
      В итоге Денисова ВЫГНАЛИ из Локомотива и правильно сделали.
      Локомотиву Денисов ЗАДАРОМ не нужен.
      Зачем почём зря тратить деньги и время на скандалиста???
      Руководители Локомотива правильно поступили, что "полюбовно", в добровольно-принудительном порядке, ВЫГНАЛИ скандалиста из команды.
      Пусть Денисов чудит в другом месте и не позорит Локомотив.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 мая 2019, 19:12

      Игорь Денисов отличный игрок, жаль, что не увидим как футболиста,
      но есть надежда увидеть его тренером. Удачи, Игорь!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 29 мая 2019, 18:42

      Этот парнишка напрочь сломал перед своим уходом игру Зенита. Долго пришлось налаживать. Спалетти, наверное, до сих пор не понимает зачем надо было так выпендриваться. Гарик был специалистом по части "развалю команду". Помню его дебютный "номер", когда Гус его в сборную вызывал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 мая 2019, 17:55

      Зенит мог бы его на годик подписать пока старый лимит в действии а то всяких Маркиз кормит бесплатно а своего на х-н так нельзя господа газпромовцы

      -2
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 > Garrincha58 29 мая 2019, 18:43

      Только наладили игру - и тут пригласить Гарика???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ARMANi-SPARTAK 29 мая 2019, 16:58

      Жаль. Хоть и болею за спартак но нам ниеогда не хватало именно такого игрока как игорек. Удачи тебе. Чувствую к игнашевичу пойдет в помошники.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 29 мая 2019, 16:55

      ну наконец то

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      Рейтинг: +1311

      Taps > серега кашин 29 мая 2019, 18:04

      достал парнишка за эти годы

      3
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