«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Денисовым

Зажрался парень, этим все сказано
«Локомотив» на официальном сайте объявил, что полузащитник Игорь Денисов покидает команду. Стороны приняли взаимное решение расторгнуть контракт.
Футболист не выходил на поле с 3 апреля. Ранее появилась информация, что он находится на больничном. Позже СМИ сообщили, что россиянин отказался посещать тренировки из-за того, что главный тренер Юрий Семин не давал ему необходимого игрового времени.
- Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.
- За московскую команду 35-летний игрок провел 93 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.
- В составе железнодорожников Денисов выиграл РПЛ и дважды – Кубок России.
У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру