«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Денисовым

«Локомотив» на официальном сайте объявил, что полузащитник Игорь Денисов покидает команду. Стороны приняли взаимное решение расторгнуть контракт.

Футболист не выходил на поле с 3 апреля. Ранее появилась информация, что он находится на больничном. Позже СМИ сообщили, что россиянин отказался посещать тренировки из-за того, что главный тренер Юрий Семин не давал ему необходимого игрового времени.

Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.

За московскую команду 35-летний игрок провел 93 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.

В составе железнодорожников Денисов выиграл РПЛ и дважды – Кубок России.

У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру