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    «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Денисовым

    «Локомотив» на официальном сайте объявил, что полузащитник Игорь Денисов покидает команду. Стороны приняли взаимное решение расторгнуть контракт.

    Футболист не выходил на поле с 3 апреля. Ранее появилась информация, что он находится на больничном. Позже СМИ сообщили, что россиянин отказался посещать тренировки из-за того, что главный тренер Юрий Семин не давал ему необходимого игрового времени.

    • Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.
    • За московскую команду 35-летний игрок провел 93 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.
    • В составе железнодорожников Денисов выиграл РПЛ и дважды – Кубок России.

    У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +461

      Сергей Александрович 8 минут назад

      Зажрался парень, этим все сказано

      1
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      Рейтинг: +3798

      Агасфер 15 минут назад

      Отмучились,в "Зенит" вернётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6568

      parevg 1 час назад

      Спасибо Игорь, за честную игру, были хорошие матчи, были плохие, но, безразличия у тебя в глазах я не видел никогда.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2398

      САДЫЧОК > parevg 56 минут назад

      Это бесполезный игрок на поле и тем более вне поля !..Единственный плюс его , как игрока он всегда открывается для паса !Больше плюсов-НЕТ !

      0
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      Рейтинг: +6568

      parevg > САДЫЧОК 43 минуты назад

      Не согласен, он был и остается одним из лучших опорников РПЛ, просто в этом сезоне проиграл конкуренцию Баринову.

      0
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      Рейтинг: +404

      Князев 1 час назад

      Как всегда, команда замечательная, президенты никуда не годятся. Учтите, футбол не бизнес и повысить посещаемость можно только качественной игрой. Смородская в погоне за доходами в свой карман развалила команду. Замечательный Юрий Палыч сумел сплотить команду. Следующему президенту, как ни старался, не удалось спихнуть такую глыбу как Юрий Палыч, пришлось самому уйти. Теперь Кикнадзе начал чудить. Это позор для Локомотива, как поступили с Денисовым. К таким людям необходимо относиться бережно!!! И опять просматривается финансовый интерес. Что в следующий раз выкинут бизнесмены от футбола???

      0
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      Рейтинг: +781

      PUZIAKA 1 час назад

      Хорошо, что спокойно расстались. Игорь много пользы принес в чемпионском сезоне. Спасибо за это.

      4
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      Рейтинг: +3454

      Lester84 1 час назад

      В рядах телеэкспертов Матч ТВ пополнение?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +340

      Tyler_Stark > Lester84 55 минут назад

      Было бы интересно и полезно. Пора разбавлять экспертов-теоретиков

      0
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