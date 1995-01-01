У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру 

Даже сейчас игрок хороший, но язык длинный!!
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может перейти «Сочи». Футболист уже получил предложение о трансфере.
Василий Конов (главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала») в своем телеграм-канале сообщил, что «Сочи» – не единственный клуб, куда может перейти Денисовв, у футболиста есть предложения и от других команд. Но по словам Конова, игрок «все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру», сейчас это – «самый вероятный» вариант.
По информации «Бомбардира», предложение от «Сочи» – единственное, которое есть у Денисова. Ни один другой клуб не предлагал ему контракт.
- «СЭ» сообщил, что «Сочи» готов предложить Денисову контракт по схеме «1+1», но представитель футболиста отрицает переговоры с клубом.
- В последний раз Денисов попал в заявку команды в середине апреля.
- По официальной информации, игрок находился на больничном.
- В следующем сезоне «Сочи» сыграет в РПЛ.