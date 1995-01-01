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    У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру 

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может перейти «Сочи». Футболист уже получил предложение о трансфере.

    Василий Конов (главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала») в своем телеграм-канале сообщил, что «Сочи» – не единственный клуб, куда может перейти Денисовв, у футболиста есть предложения и от других команд. Но по словам Конова, игрок «все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру», сейчас это – «самый вероятный» вариант.

    По информации «Бомбардира», предложение от «Сочи» – единственное, которое есть у Денисова. Ни один другой клуб не предлагал ему контракт.

    • «СЭ» сообщил, что «Сочи» готов предложить Денисову контракт по схеме «1+1», но представитель футболиста отрицает переговоры с клубом.
    • В последний раз Денисов попал в заявку команды в середине апреля.
    • По официальной информации, игрок находился на больничном.
    • В следующем сезоне «Сочи» сыграет в РПЛ.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19450

      афоня72 1 час назад

      Даже сейчас игрок хороший, но язык длинный!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Boeung777 1 час назад

      ... и прогреется на солнышке. Идеальное завершение карьеры.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +132

      Mityai90 1 час назад

      Да он скандалит больше бабы. Пусть уже на пенсию идет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9523

      Garrincha58 1 час назад

      его главная ошибка уход из Питера

      0
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      Рейтинг: +19

      Николай71 2 часа назад

      Пусть поможет Команде.

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