У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру 

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может перейти «Сочи». Футболист уже получил предложение о трансфере.

Василий Конов (главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала») в своем телеграм-канале сообщил, что «Сочи» – не единственный клуб, куда может перейти Денисовв, у футболиста есть предложения и от других команд. Но по словам Конова, игрок «все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру», сейчас это – «самый вероятный» вариант.

По информации «Бомбардира», предложение от «Сочи» – единственное, которое есть у Денисова. Ни один другой клуб не предлагал ему контракт.