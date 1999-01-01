Представитель Денисова отрицает переговоры с «Сочи»

Михаил Прокопец, представитель полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал слухи, согласно которым 35-летний футболист может оказаться в «Сочи».

«Никаких переговоров с «Сочи» Денисов не ведет. Сейчас он является игроком «Локомотива». На данный момент игрок не принял решения относительно своего будущего», – сказал Прокопец.

Ранее сообщалось, что «Сочи» готов предложить Денисову контракт по схеме «1+1» с окладом 800 тысяч евро в год плюс бонусы до 300 тысяч за сезон.