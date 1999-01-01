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    Представитель Денисова отрицает переговоры с «Сочи»

    Михаил Прокопец, представитель полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал слухи, согласно которым 35-летний футболист может оказаться в «Сочи».

    «Никаких переговоров с «Сочи» Денисов не ведет. Сейчас он является игроком «Локомотива». На данный момент игрок не принял решения относительно своего будущего», – сказал Прокопец.

    Ранее сообщалось, что «Сочи» готов предложить Денисову контракт по схеме «1+1» с окладом 800 тысяч евро в год плюс бонусы до 300 тысяч за сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1200

      Бухбух 8 минут назад

      На такую ЗП Гоша не согласится. Маловато будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2379

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Ой , как хорошо ! Не , нужен этот никчемный игрок !

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