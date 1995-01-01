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    «СЭ»: «Сочи» готов платить Денисову 800 тысяч в год

    Стали известны детали предложения «Сочи» полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб готов заключить с 35-летним футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    Если хавбек перейдет в «Сочи», то его зарплата составит 800 тысяч евро в год, но за счет бонусов эта сумма может возрасти до 1,1 миллиона.

    • Денисов близок к расторжению контракта с «Локомотивом».
    • В московском клубе он зарабатывает 1,5 миллиона евро.
    • «Сочи» впервые в истории вышел в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +207

      ААМ 5 минут назад

      Для нынешнего Денисова это вариант продолжить карьеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +560

      juvseriy 34 минуты назад

      Когда прочитал новость подумал почему-то в рублях сумму указали

      2
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