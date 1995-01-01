«СЭ»: «Сочи» готов платить Денисову 800 тысяч в год

Для нынешнего Денисова это вариант продолжить карьеру.
Стали известны детали предложения «Сочи» полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб готов заключить с 35-летним футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
Если хавбек перейдет в «Сочи», то его зарплата составит 800 тысяч евро в год, но за счет бонусов эта сумма может возрасти до 1,1 миллиона.
- Денисов близок к расторжению контракта с «Локомотивом».
- В московском клубе он зарабатывает 1,5 миллиона евро.
- «Сочи» впервые в истории вышел в РПЛ.