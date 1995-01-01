Мещеряков: «У меня есть официальная информация из лазарета, что Денисов сейчас болен»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник Игорь Денисов уже продолжительное время отсутствует в команде.

Ранее стало известно, что футболист болен и проходит лечение в Санкт-Петербурге. Генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе сообщил, что к хавбеку невозможно дозвониться, потому что у него отключен телефон.

– Вышел ли на связь Игорь Денисов?

– У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен. Вот и все. Все остальное? Обращайтесь в клуб. Вопрос контракта с Денисовым? Мы приняли решение внутри клуба. Вся работа над контрактами не должна выноситься на публику. Все происходит в тишине. Если кто-то это обналичивает, значит, кому-то это зачем-то надо. До подписания соглашения мы стараемся ничего не комментировать.

– Тогда позвольте общий вопрос. Денисов нужен «Локомотиву»?

– У него в настоящее время действующий контракт с «Локомотивом». Это первое. Во-вторых, принцип главного тренера таков: на поле выходит тот, кто в данный момент сильнее. Никто не собирается смотреть на предыдущие заслуги.

Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.

За московскую команду полузащитник провел 93 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Денисов выиграл с красно-зелеными Кубок России и РПЛ.

Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»