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    Кикнадзе: «Денисов находится в Санкт-Петербурге, у него отключен телефон»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о полузащитнике команды Игоре Денисове, который не выходит на поле с 3 апреля.

    «Никаких новостей по Денисову у меня пока нет. У меня информация такая, что он на больничном и находится в Санкт-Петербурге. Коллеги не могут до него дозвониться, у него отключен телефон. Поэтому я только такую информацию могу сказать по Денисову», – сказал Кикнадзе.

    • Контракт Денисова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2020 года.
    • В текущем сезоне 34-летний футболист сделал одну результативную передачу в 26 матчах.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3675

      3a zenit 4 минуты назад

      ну этот то на всю голову поломанный.не удивительно.

      0
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      Рейтинг: +912

      AZ 9 минут назад

      Скоро будет тоже походу на Матч ТВ - экспетртом

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