Кикнадзе: «Денисов находится в Санкт-Петербурге, у него отключен телефон»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о полузащитнике команды Игоре Денисове, который не выходит на поле с 3 апреля.

«Никаких новостей по Денисову у меня пока нет. У меня информация такая, что он на больничном и находится в Санкт-Петербурге. Коллеги не могут до него дозвониться, у него отключен телефон. Поэтому я только такую информацию могу сказать по Денисову», – сказал Кикнадзе.