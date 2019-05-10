Кикнадзе: «Денисов находится в Санкт-Петербурге, у него отключен телефон»

ну этот то на всю голову поломанный.не удивительно.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о полузащитнике команды Игоре Денисове, который не выходит на поле с 3 апреля.
«Никаких новостей по Денисову у меня пока нет. У меня информация такая, что он на больничном и находится в Санкт-Петербурге. Коллеги не могут до него дозвониться, у него отключен телефон. Поэтому я только такую информацию могу сказать по Денисову», – сказал Кикнадзе.
- Контракт Денисова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2020 года.
- В текущем сезоне 34-летний футболист сделал одну результативную передачу в 26 матчах.