Денисов 10 дней не появляется на тренировках «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов уже полторы недели не посещает тренировки команды, сообщает «Чемпионат».

Причины такого поведения футболиста пока неизвестны. На занятиях столичной команды он не появляется около 10 дней.

Ожидается, что в ближайшее время Денисов встретится с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и стороны обсудят возможное прекращение сотрудничества.