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    Денисов 10 дней не появляется на тренировках «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов уже полторы недели не посещает тренировки команды, сообщает «Чемпионат».

    Причины такого поведения футболиста пока неизвестны. На занятиях столичной команды он не появляется около 10 дней.

    Ожидается, что в ближайшее время Денисов встретится с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и стороны обсудят возможное прекращение сотрудничества.

    • В последний раз Денисов выходил на поле 3 апреля.
    • 34-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2016 года.
    • Контракт между клубом и игроком истекает в июне 2020 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Boeung777 6 минут назад

      Почему у нас не умеют достойно расставаться с футболистами, тренерами?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +680

      Нас Много 18 минут назад

      Бог ему судья...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3848

      серега кашин 27 минут назад

      на этом его карьера может закончится, кому нужен псих в таком возрасте и за огромные деньги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +808

      Дедуктор 37 минут назад

      Похоже, Деньгисов хотел слить Шпалыча. Привычным для него образом. Но команда не поддержала.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +680

      Нас Много > Дедуктор 16 минут назад

      Вообще-то Палыч его из дерьма вытащил... Если это так (хотел слить), то Зенитушка умелец по созданию франкенштейнов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8484

      vladimir-7 37 минут назад

      10 дней И.Денисов не посещает тренировки команды Локомотив, а
      руководство не интересуется причиной и вообще не знает в чем дело,
      все это очень странно, неужели клубу безразлично состояние игрока,
      возможно ему необходима помощь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      александр п 57 минут назад

      Парень с большими закидоноами,из этого когда то пролетел мимо бронзы ЧЕ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1501

      neveldomha 1 час назад

      Вот что за человек такой, вечно всем не доволен. Сраный бирюк.

      1
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      Рейтинг: +1133

      Бухбух 1 час назад

      Будет также, как с Погребняком в Динамо - уволят за прогулы, либо Денисов пишет заявление по собственному желанию.

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