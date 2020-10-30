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Денисов хотел устроиться на работу в «Зенит». Клуб отказал

30 октября 2020, 10:38
12

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов хотел стать тренером академии петербургского клуба, но получил отказ, сообщает телеграм-канал «Рашен Football».

По информации источника, такое решение принял исполняющий обязанности директора департамента по развитию молодежного футбола Максим Погорелов.

  • В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
  • До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
  • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
  • Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.

Источник: телеграм-канал «Рашен Football»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Комментарии (12)
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Cules2013
1604044288
хах... очередная клоунада
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AZ
1604044435
присосаться не дали..
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Иван Петров 1986
1604045121
Там все места заняты. А еще нужно хорошо уметь ж.пы лизать. Вот радимов - буланов умеет, потому пока и не выгнали.
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Давид59
1604045961
Гарик уходил очень плохо. Чего тут удивляться, что не взяли. Как к человеку к нему отношусь хорошо. Но его правдолюбие разрушило в Зените игру. Потом долго её найти не могли.
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alp
1604046911
Вот и правильно.. пусь дени$ов спокойно веганит и проживает в испании. в скором времени, этот стяжатель сотрется у всех из памяти.
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Nerlinger
1604050903
Такое Гамммнисще даже там не берут!!! В правительство иди, там своим будеш !!!
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Бриг
1604051115
В источнике (анонимном, кстати): "Так вот, на днях один дяденька рассказал, что..." Что тут обсуждать?
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Nevsky_RU
1604056673
Один комментатор тренер, второй директор по развитию молодёжного футбола. В думе спортсмены, актёры. В общем какие профессионалы такие и результаты.
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