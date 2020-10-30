Денисов хотел устроиться на работу в «Зенит». Клуб отказал

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов хотел стать тренером академии петербургского клуба, но получил отказ, сообщает телеграм-канал «Рашен Football».
По информации источника, такое решение принял исполняющий обязанности директора департамента по развитию молодежного футбола Максим Погорелов.
- В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
- До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
- Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
- Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.
Источник: телеграм-канал «Рашен Football»