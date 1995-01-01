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    Денисов хотел устроиться на работу в «Зенит». Клуб отказал

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов хотел стать тренером академии петербургского клуба, но получил отказ, сообщает телеграм-канал «Рашен Football».

    По информации источника, такое решение принял исполняющий обязанности директора департамента по развитию молодежного футбола Максим Погорелов.

    • В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
    • До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
    • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
    • Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Рашен Football»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии12
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      Рейтинг: -10

      zabo21 13 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +15369

      silver29 16 минут назад

      Просто Гарик лишен напрочь лизоблюдства и прямой как ломик, если увидит годовой отчет дебит с кредитом Газпрома молчать не будет, точно спросит "где деньги Зин" ?

      -1
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      Рейтинг: +3564

      Cleaner 34 минуты назад

      Деньгисов захотел присосаться к ТРУБЕ. Не дали, все места заняты...)

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      Рейтинг: +6873

      alp 37 минут назад

      Вот и правильно.. пусь дени$ов спокойно веганит и проживает в испании. в скором времени, этот стяжатель сотрется у всех из памяти.

      1
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      Рейтинг: +497

      yurdin > alp 25 минут назад

      стяжатель?))) А Дзюба?))) А Новосельцев,Соловьёв,Полоз и т. и т.п.? А кто,собственно, не стяжатель, выбирая карьеру в клубе политпроекте?

      0
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      Рейтинг: +1167

      Спартак гуно знают все 45 минут назад

      На Просвещения места есть.
      Когда отказался выходить против КС, б.ля, да он просто г.н.ида, Ш.ЛЮХА, за деньги продался.
      Позавидовал зарплате Халка.
      Увижу его и предложу денег за золотой дождь, думаю согласится!
      =))))

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      Рейтинг: +4056

      Давид59 53 минуты назад

      Гарик уходил очень плохо. Чего тут удивляться, что не взяли. Как к человеку к нему отношусь хорошо. Но его правдолюбие разрушило в Зените игру. Потом долго её найти не могли.

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      Рейтинг: +6873

      alp > Давид59 36 минут назад

      Гариком он был, когда был человеком. после того, как скурвился, стал дени$овым.

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      Рейтинг: +1663

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Там все места заняты. А еще нужно хорошо уметь ж.пы лизать. Вот радимов - буланов умеет, потому пока и не выгнали.

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      Рейтинг: +15369

      silver29 1 час назад

      Пусть обратится по адресу : г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 34, (в народе желтый дом) точно возьмут физруком, а может и главврачом )))

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      Рейтинг: +1927

      AZ 1 час назад

      присосаться не дали..

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      Рейтинг: +10716

      Cules2013 1 час назад

      хах... очередная клоунада

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