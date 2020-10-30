Денисов хотел устроиться на работу в «Зенит». Клуб отказал

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов хотел стать тренером академии петербургского клуба, но получил отказ, сообщает телеграм-канал «Рашен Football».

По информации источника, такое решение принял исполняющий обязанности директора департамента по развитию молодежного футбола Максим Погорелов.