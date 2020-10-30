Игнатьев: «Поняли, что можем играть на равных с такой «Баварией». Не хватило терпения и дисциплины»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Мы прекрасно понимали, что выходим играть с лучшей командой в Европе. Поначалу мы оборонялись, присматривались к сопернику. Очень достойно выглядели, хотя многие в нас сомневались.

По ходу первого тайма поняли, что можем играть на равных с такой «Баварией». В перерыве немного успокоились, пришли в себя. Вышли на второй тайм заряженными, старались выровнять счет. При счете 1:1 у нас были хорошие шансы, и мы могли побеждать в этой игре. Реализация нас подвела.

Нам не стыдно за нашу игру. Мы показали, что можем на равных играть с такими командами. Единственное, чего нам не хватило, как и в матче с «Ювентусом» — терпения и дисциплины. Может быть, еще концентрации. С такими командами нельзя терять концентрацию. А скептики всегда писали и будут писать. Пусть делают то, что у них хорошо получается», – сказал Игнатьев в интервью Sport24.