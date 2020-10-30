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    Игнатьев: «Поняли, что можем играть на равных с такой «Баварией». Не хватило терпения и дисциплины»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

    «Мы прекрасно понимали, что выходим играть с лучшей командой в Европе. Поначалу мы оборонялись, присматривались к сопернику. Очень достойно выглядели, хотя многие в нас сомневались.

    По ходу первого тайма поняли, что можем играть на равных с такой «Баварией». В перерыве немного успокоились, пришли в себя. Вышли на второй тайм заряженными, старались выровнять счет. При счете 1:1 у нас были хорошие шансы, и мы могли побеждать в этой игре. Реализация нас подвела.

    Нам не стыдно за нашу игру. Мы показали, что можем на равных играть с такими командами. Единственное, чего нам не хватило, как и в матче с «Ювентусом» — терпения и дисциплины. Может быть, еще концентрации. С такими командами нельзя терять концентрацию. А скептики всегда писали и будут писать. Пусть делают то, что у них хорошо получается», – сказал Игнатьев в интервью Sport24.

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • Следующий соперник по группе – «Атлетико».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: -1247

      Вонючая столица 2 часа назад

      Ага, чуть-чуть не выиграли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +524

      Dr.Metal 3 часа назад

      На равных с Баварией даже Барселона не может играть ) Да и в принципе никто не может на данный момент

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1669

      petrucho-spb > Dr.Metal 2 часа назад

      Барса тактически проиграла. Бавария задавила прессом, а Барса всё пыталась свою игру навязать. Лейпциг тому пример, как МЮ с ними разобрались выходя длинным пасом и разрезая оборону. Правда там исполнители другие.

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