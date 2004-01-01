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    Кулибали может перейти в «Ливерпуль»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    По информации Calciomercato, английский клуб рассчитывает подписать сенегальского защитника в зимнее трансферное окно. Кулибали должен стать заменой травмированному Вирджилу ван Дейку.

    • Ван Дейк рискует пропустить остаток сезона из-за травмы связок колена после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.
    • Рыночная стоимость Кулибали – 65 миллионов евро.
    • Контракт Калиду с «Наполи» заканчивается в 2023 году.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3564

      Cleaner 27 минут назад

      Кулибали?! В Российский клуб с такой фамилией лучше не ехать.)

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