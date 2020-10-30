Кулибали может перейти в «Ливерпуль»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
По информации Calciomercato, английский клуб рассчитывает подписать сенегальского защитника в зимнее трансферное окно. Кулибали должен стать заменой травмированному Вирджилу ван Дейку.
- Ван Дейк рискует пропустить остаток сезона из-за травмы связок колена после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.
- Рыночная стоимость Кулибали – 65 миллионов евро.
- Контракт Калиду с «Наполи» заканчивается в 2023 году.
Источник: Calciomercato