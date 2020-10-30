Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Все три представителя России в Лиге чемпионов («Зенит», «Локомотив», «Краснодар») потерпели поражения. Набрать очки смог только ЦСКА – армейцы сыграли вничью с загребским «Динамо» (0:0).

Представитель Бельгии «Антверпен» обыграл в Лиге Европы «Тоттенхэм» (1:0). Соперник «Зенита по группе ЛЧ «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а «Гент» и «Стандард» уступили «Хоффенхайму» (1:4) и «Бенфике» (0:3) соответственно.

После этих матчей отставание Бельгии от России в таблице коэффициентов УЕФА сократилось с 3,349 до 2,915 баллов. В свою очередь, отрыв от России увеличила Португалия – с 4,7 до 5,734 баллов. Все три ее клуба одержали победы на этой неделе.

Бельгия идет на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА. В ее активе 34,300 баллов.

Россия – седьмая с 37,215 баллами.

У идущей на шестом месте Португалии 42,949 баллов.

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