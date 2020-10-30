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Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

30 октября 2020, 08:14
19

Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Все три представителя России в Лиге чемпионов («Зенит», «Локомотив», «Краснодар») потерпели поражения. Набрать очки смог только ЦСКА – армейцы сыграли вничью с загребским «Динамо» (0:0).

Представитель Бельгии «Антверпен» обыграл в Лиге Европы «Тоттенхэм» (1:0). Соперник «Зенита по группе ЛЧ «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а «Гент» и «Стандард» уступили «Хоффенхайму» (1:4) и «Бенфике» (0:3) соответственно.

После этих матчей отставание Бельгии от России в таблице коэффициентов УЕФА сократилось с 3,349 до 2,915 баллов. В свою очередь, отрыв от России увеличила Португалия – с 4,7 до 5,734 баллов. Все три ее клуба одержали победы на этой неделе.

  • Бельгия идет на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА. В ее активе 34,300 баллов.
  • Россия – седьмая с 37,215 баллами.
  • У идущей на шестом месте Португалии 42,949 баллов.

Черная неделя русских клубов в еврокубках: три поражения и только один гол

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (19)
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Дядя Серёжа
1604038609
То ли ещё будет Ой-Ёй-Ёй!!!
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swot1205
1604039030
как эти дауны играют в Европе, мы скоро будем иметь одну команду в ЛЧ, и то с самых ранних стадий отбора. позорище с такой игрок, прям стыдно за наших. Зенит конечно прям сильно отличается своей степенью донности
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mig28
1604040467
Блин, вот именно поэтому даже смотреть пропадает желание...ну блин, чемпион страны играют как школьники, да все наши команды в Европе играют как школьники. Похоже Уткин прав, не надо удивляться, это просто не наш уровень?!((((((
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Dr.Metal
1604041801
Да пусть лучше бельгийцы играют, хоть посмотреть на что будет
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alp
1604047173
в ж о п у коэффициенты... росс футбол деградирует. это отчетливо видно без всяких коэффициентов
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Masteralex
1604049042
я так понимаю если Бельгия нас обгонит, то в целом ничего особенно не изменится, кроме того что мы потеряем место в первой корзине при жеребьёвке в ЛЧ
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ajax707
1604229668
Да не хрен нам соревноваться. На по силам лишь пару клубов в ЛЕ, а ЛЧ к сожалению не для нас. Есть еще вариант - играть в лиге Азии с туркменами и монголами, там шансы неплохие
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GoLenaStop
1604606111
А давайте вместе с Бельгией заодно пропустим вперед Скотландию и Укропию! Мы же добрые, - всегда за мир во всем мире, - поделимся своим рейтингом, и полем футбольным, да хоть полем пшеничным! уступим, если надо... Хватит отступать!!! Официальный футбол России превратился в отвратительный извращенный базарный "бизнес". А, Слава Богу, остался ещё живой и здоровый дворовый ногомяч!
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