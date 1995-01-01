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    Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Все три представителя России в Лиге чемпионов («Зенит», «Локомотив», «Краснодар») потерпели поражения. Набрать очки смог только ЦСКА – армейцы сыграли вничью с загребским «Динамо» (0:0).

    Представитель Бельгии «Антверпен» обыграл в Лиге Европы «Тоттенхэм» (1:0). Соперник «Зенита по группе ЛЧ «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а «Гент» и «Стандард» уступили «Хоффенхайму» (1:4) и «Бенфике» (0:3) соответственно.

    После этих матчей отставание Бельгии от России в таблице коэффициентов УЕФА сократилось с 3,349 до 2,915 баллов. В свою очередь, отрыв от России увеличила Португалия – с 4,7 до 5,734 баллов. Все три ее клуба одержали победы на этой неделе.

    • Бельгия идет на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА. В ее активе 34,300 баллов.
    • Россия – седьмая с 37,215 баллами.
    • У идущей на шестом месте Португалии 42,949 баллов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2361

      Masteralex 1 минуту назад

      я так понимаю если Бельгия нас обгонит, то в целом ничего особенно не изменится, кроме того что мы потеряем место в первой корзине при жеребьёвке в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +6873

      alp 32 минуты назад

      в ж о п у коэффициенты... росс футбол деградирует. это отчетливо видно без всяких коэффициентов

      0
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      Рейтинг: +137

      SuperNils 47 минут назад

      во всём виновата дзюбинья!

      0
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      Рейтинг: +6

      gоsset 1 час назад

      Пpогнoзы футбольных матчей stavka-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dr.Metal 2 часа назад

      Да пусть лучше бельгийцы играют, хоть посмотреть на что будет

      3
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      Рейтинг: +924

      mig28 2 часа назад

      Блин, вот именно поэтому даже смотреть пропадает желание...ну блин, чемпион страны играют как школьники, да все наши команды в Европе играют как школьники.
      Похоже Уткин прав, не надо удивляться, это просто не наш уровень?!((((((

      3
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      Рейтинг: +1978

      swot1205 2 часа назад

      как эти дауны играют в Европе, мы скоро будем иметь одну команду в ЛЧ, и то с самых ранних стадий отбора. позорище с такой игрок, прям стыдно за наших. Зенит конечно прям сильно отличается своей степенью донности

      4
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      Рейтинг: +225

      Fusballer > swot1205 2 часа назад

      А понтов у Зенита выше крыши.

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      Рейтинг: +1978

      swot1205 > Fusballer 1 час назад

      бро, в точку. зато отымели их как сосок помойных. зачем играть в России в атакующий футбол чтоб в Европе ставить автобус и то который не дает результата. одним словом бомжи во всей красе

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      Рейтинг: +4161

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      То ли ещё будет Ой-Ёй-Ёй!!!

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