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    Черная неделя русских клубов в еврокубках: три поражения и только один гол


    4.3
    Голосов: 3
    29.10.2020 22:45
    Только ЦСКА взял очко в Лиге Европы.

    Мы рассказывали об итогах первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Тогда главным достижением для клубов из России стали ничьи в играх с участием «Локомотива» и «Краснодара». Теперь не было даже этого, но «Локомотив» снова отыграл лучше остальных. И оказался единственным клубом, который хотя бы забил гол.

    Лига чемпионов

    «Локомотив» – «Бавария» – 1:2

    • Антон Миранчук забил гол с передачи Зе Луиша. Николич говорил, что Зе Луиш не готов на весь матч. Тот отбегал полностью и сделал второй важный ассист за клуб.

    • Чорлука получил третью травму за месяц. Слободан Райкович установил личный рекорд по игровому времени в «Локомотиве» – вышел на тайм.

    • Все игроки и тренер «Баварии» хвалили «Локомотив» за игру. Но итог – печаль. Впереди два матча с «Атлетико», который опережает «Локо» на два очка.

    «Краснодар» – «Челси» – 0:4

    • Матвей Сафонов совершил голевую ошибку в моменте с первым голом. Потом сам ее признал, а «Краснодар» пропустил еще трижды после 75-й минуты.

    • У «Краснодара» по-прежнему много проблем с составом. Цитата Юрия Газинского в перерыве матча: «Играем, кто есть живой».

    • «Краснодар» пропустил семь голов за два домашних матча подряд. Перед матчем с «Челси» было поражение 1:3 от «Спартака».

    «Боруссия» Д – «Зенит» – 2:0

    • «Зенит» ни разу (!) не пробил в створ ворот «Боруссии».

    • Артем Дзюба заменился после первого тайма. Так рано он не уходил на замену с 2014 года.

    • «Зенит» занимает последнее место в группе с двумя поражениями. «Лацио» и «Брюгге» уже набрали по четыре очка, «Боруссия» – три.

    Лига Европы

    ЦСКА – «Динамо» З – 0:0

    • ЦСКА забил только один гол за два матча в Лиге Европы. Результат – ни одной победы.

    • По статистике ЦСКА был намного лучше «Динамо». Статистика ударов – 25:6. Семь раз ЦСКА попадал в створ.

    • «Вольфсбергер» лидирует в группе с четырьмя очками. Следующий соперник ЦСКА – «Фейеноорд».

    Общий итог по двум турам еврокубков: в восьми матчах клубы из России не победили ни разу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар», твиттер «Локомотива», твиттер УЕФА
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8621

      BRO_football 41 минуту назад

      Зато как радовались - 3 российских клуба в ЛЧ участвует! Такого не было очень давно! Ну участвуют, а толку, если они ни одного мачта выиграть не могут?

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      Рейтинг: +433

      Вальдемар IV > BRO_football 16 минут назад

      Перед матчем с «Челси» было поражение 1:3 от «Спартака». после этого позора уже было ясно, что не светит ничего

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      Рейтинг: +1775

      Бриг 1 час назад

      Не согласен! Нужно отталкиваться от реальных возможностей. Локо сыграл очень неплохо. Как и ЦСКА. Зениту изначально ничего не светило, все знали, так что никаких наигранных "разочарований" принимать нельзя. Ну, а Кранодар - что ж - перегорели, и новая "звезда" Сафонов подговнял. Ну, а ваши ожидания - простите.

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