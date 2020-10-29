Черная неделя русских клубов в еврокубках: три поражения и только один гол

Только ЦСКА взял очко в Лиге Европы.

Мы рассказывали об итогах первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Тогда главным достижением для клубов из России стали ничьи в играх с участием «Локомотива» и «Краснодара». Теперь не было даже этого, но «Локомотив» снова отыграл лучше остальных. И оказался единственным клубом, который хотя бы забил гол.

Лига чемпионов

«Локомотив» – «Бавария» – 1:2

• Антон Миранчук забил гол с передачи Зе Луиша. Николич говорил, что Зе Луиш не готов на весь матч. Тот отбегал полностью и сделал второй важный ассист за клуб.

• Чорлука получил третью травму за месяц. Слободан Райкович установил личный рекорд по игровому времени в «Локомотиве» – вышел на тайм.

• Все игроки и тренер «Баварии» хвалили «Локомотив» за игру. Но итог – печаль. Впереди два матча с «Атлетико», который опережает «Локо» на два очка.

«Краснодар» – «Челси» – 0:4

• Матвей Сафонов совершил голевую ошибку в моменте с первым голом. Потом сам ее признал, а «Краснодар» пропустил еще трижды после 75-й минуты.

• У «Краснодара» по-прежнему много проблем с составом. Цитата Юрия Газинского в перерыве матча: «Играем, кто есть живой».

• «Краснодар» пропустил семь голов за два домашних матча подряд. Перед матчем с «Челси» было поражение 1:3 от «Спартака».

«Боруссия» Д – «Зенит» – 2:0

• «Зенит» ни разу (!) не пробил в створ ворот «Боруссии».

• Артем Дзюба заменился после первого тайма. Так рано он не уходил на замену с 2014 года.

• «Зенит» занимает последнее место в группе с двумя поражениями. «Лацио» и «Брюгге» уже набрали по четыре очка, «Боруссия» – три.

Лига Европы

ЦСКА – «Динамо» З – 0:0

• ЦСКА забил только один гол за два матча в Лиге Европы. Результат – ни одной победы.

• По статистике ЦСКА был намного лучше «Динамо». Статистика ударов – 25:6. Семь раз ЦСКА попадал в створ.

• «Вольфсбергер» лидирует в группе с четырьмя очками. Следующий соперник ЦСКА – «Фейеноорд».

Общий итог по двум турам еврокубков: в восьми матчах клубы из России не победили ни разу.