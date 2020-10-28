Слуцкий: «Кварацхелия – игрок без потолка. Его можно сравнить с Эдегором»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поговорил о качествах полузащитника Хвичи Кварацхелии. По его мнению, талант грузина неограничен.

«Хвича — очень большой талант. Его можно сравнить с Мартином Эдегором. Просто он не такой ранний. Но именно по набору качеств… У него сочетаются общая выносливость со скоростной выносливостью, он пробегает больше 12 километров. У него высокая максимальная скорость.

Самое важное было не убить в нeм интерес. Понятно, что часто говорят даже на тренировках: «Да отдай ты мяч. Сколько можно обыгрывать?». Тренеры часто сваливаются на эти требования. Но я всегда считал, что если есть база для дриблинга, ты лицом, ты на скорости — то пожалуйста.

Да, это игрок без потолка. Когда ты работаешь с футболистом, то ты понимаешь, что может его остановить: физические качества, уровень технического мастерства, менталитет. Но я не вижу качества, которое могло бы его ограничить», – сказал Слуцкий Нобелю Арустамяну.

Кварацхелией сейчас интересуются «Боруссия» Д и «Галатасарай».

Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

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