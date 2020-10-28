Гилерме: «Локомотив» в матче с «Баварией» опять показал, что может играть против любого соперника»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Единственный гол россиян забил Антон Миранчук.

«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», – написал Гилерме.