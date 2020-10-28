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  • Гилерме: «Локомотив» в матче с «Баварией» опять показал, что может играть против любого соперника»

Гилерме: «Локомотив» в матче с «Баварией» опять показал, что может играть против любого соперника»

28 октября 2020, 01:58
13

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Единственный гол россиян забил Антон Миранчук.

«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», – написал Гилерме.

  • «Локомотив» идет в группе третьим.
  • «Бавария» лидирует.
  • «Локомотив» не победил в третьем матче подряд.

Источник: инстаграм Гилерме
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Бавария Гилерме
Комментарии (13)
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derrik2000
1603842755
Ну, сам-то маринад сегодня был один из худших в составе Локо.
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тётя ASYA
1603853965
Играть и выигрывать - разные вещи
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Deniskl
1603857593
Пока ты Маринад наслаждался поддержкой трибун пропустил второй мяч! Команда молодчики, вратарь не выручил (2-й гол)!
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Kollljan
1603857626
Если расхваливать команду за поражение... то нахрена такой футбол нужен?
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Bagimir
1603868480
Вот вы ругаете Гилю, а он был хорош в начинании атак Локо, как же он точно выпинывал мяч на фланги и на Смолова, молниеносно вводил мяч в игру и добавлял скорости атакам в начальной фазе. Да пропустил, но удары были из-под игроков..
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Mister_Tomsk
1603869072
На твоем месте Гиля я бы просто молчал. проиграли из-за тебя.
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gesott
1603871697
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neveldomha
1603872144
Вчера Левандовски выспался на матче с Локо, так же как и пол немецкой команды. Для того, чтобы выиграла Бавария хватило не спящего Нойера. Так что особо то не о чем разговаривать. Уверен в том, что в Мюнхене Локо порвут.
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Снег
1603893283
Только ты просто "дыра"...
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Kokmarov
1603900151
Обычно вратарь - пол команды, Гилерме нивелирует старания пол команды в минус, каждый второй гол на его совести. Сколько Локо его терпеть будет, даже Черчесов понял, что нефиг его на воротах держать. На неудавшийся удар Кимиха, только на ж.. смог сесть...
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