Лига чемпионов. «Реал» ушел от поражения в Менхенгладбахе, но идет в группе последним

«Реал» сыграл вничью в Лиге чемпионов. Во втором туре испанцам противостояла «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Маркус Тюрам забил в Лиге чемпионов два гола. Он опередил по этому показателю своего отца Лилиана, который за всю карьеру отличился в главном еврокубке один раз.

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

Боруссия М (Германия) – Реал (Испания) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тюрам, 33; 2:0 – Тюрам, 58; 2:1 – Бензема, 87; 2:2 – Каземиро, 90+3.

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