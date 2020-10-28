Лига чемпионов. «Реал» ушел от поражения в Менхенгладбахе, но идет в группе последним

«Реал» сыграл вничью в Лиге чемпионов. Во втором туре испанцам противостояла «Боруссия» из Менхенгладбаха.
Маркус Тюрам забил в Лиге чемпионов два гола. Он опередил по этому показателю своего отца Лилиана, который за всю карьеру отличился в главном еврокубке один раз.
Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур
Боруссия М (Германия) – Реал (Испания) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Тюрам, 33; 2:0 – Тюрам, 58; 2:1 – Бензема, 87; 2:2 – Каземиро, 90+3.
Источник: Бомбардир.ру
2. Варан вон.
3. Без Модрича центр поля вообще не понимает чё делать.
4. Асенсио должен играть слева, чё за бред его на правый ставят, он там не умеет совершенно.
Азар, Иско, Родриго и особенно Винисиус это дикий балласт, который надо выкидывать.