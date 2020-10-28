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  • Лига чемпионов. «Реал» ушел от поражения в Менхенгладбахе, но идет в группе последним

Лига чемпионов. «Реал» ушел от поражения в Менхенгладбахе, но идет в группе последним

28 октября 2020, 00:51
13

«Реал» сыграл вничью в Лиге чемпионов. Во втором туре испанцам противостояла «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Маркус Тюрам забил в Лиге чемпионов два гола. Он опередил по этому показателю своего отца Лилиана, который за всю карьеру отличился в главном еврокубке один раз.

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

Боруссия М (Германия) – Реал (Испания) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тюрам, 33; 2:0 – Тюрам, 58; 2:1 – Бензема, 87; 2:2 – Каземиро, 90+3.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Боруссия М Реал
Комментарии (13)
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derrik2000
1603835978
Ух, что за МАТЧ! D До последней секунды в напряжении держал. Но всё равно: после 2-х игр Реал на последнем месте в группе с 1-м очком.)
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maygli
1603836050
Реал чудом отскочил.
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dinar7777dinar
1603836109
на то это лига чемпионов !! не хлопай ушами. вообще реал если бы проиграл сегодня то ле была близка. а так мне кажется выход модрича и азара как то прибавили в атаке реал. варан это мрак !
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DeStar
1603836990
красавцы) варан днище полное, на банке и милитао в основу. Модрича сразу в старт ставить надо. Повезло еще. есть шансы на второе место, остались точнее. Только что-то я не верю что реал с интером сможет набрать 4 очка даже.
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Михаил_Боярский
1603845260
Королевский отскок)))
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Psih86
1603867455
Пора Реалу в ЛЕ оказаться...
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БарселонаНавсегда
1603867509
1. Правый фланг обороны мрак. Васкес не защитник.
2. Варан вон.
3. Без Модрича центр поля вообще не понимает чё делать.
4. Асенсио должен играть слева, чё за бред его на правый ставят, он там не умеет совершенно.

Азар, Иско, Родриго и особенно Винисиус это дикий балласт, который надо выкидывать.
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gesott
1603871717
Пpoгнoзы фyтбольных матчей stavka-info.ru
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JTherry
1603877315
Реал провел два выездных матча в ЛЧ (второй после "классико"), дома будет все отлично... верю!)
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dimonpav
1603885154
Нет Испанского VAR и судей вот и результат последнее место в группе.
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