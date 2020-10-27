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    Аршавин: «Зениту» нужно костьми ложиться, но не проиграть «Боруссии». Других вариантов нет»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    «У «Зенита» есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. «Зенит» забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.

    Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.

    «Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

    • «Зенит» сыграет с «Боруссией» завтра, 28 октября.
    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

    Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.10.2020 09:14
    Комментарии42
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      Рейтинг: +2783

      Гавроша 27 октября, 21:02

      Надо ставить второй состав, и бросить все силы на чемпионат. Так будет полезнее всего.

      0
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      Рейтинг: +8870

      paracetamol 27 октября, 17:02

      Костьми ляжешь, где их потом соберешь? Умением надо и правильно выбранной тактикой, как говорил Суворов. Но куда до него мелкому семачонку!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1650

      Иван Петров 1986 27 октября, 16:51

      Да бомжам всегда труднее всех.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17566

      bset 27 октября, 15:36

      Когда Зенит успел отыграть больше матчей, чем остальные? Все играют в РПЛ одинаковое количество матчей. Был матч за суперкубок - так и у Локомотива он был. А Краснодар уже дважды в плей-офф ЛЧ успел сыграть. Пошли отмазки.

      1
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      Рейтинг: +1237

      Nevsky_RU 27 октября, 14:54

      Цеж Гейропа, можно попробовать вместо костей жопой Азмуна откупиться

      1
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      Рейтинг: +21941

      пьяныйхоровод 27 октября, 14:29

      Костьми могли лечь игроки из твоего поколения Андрей . А сейчас за бабло онли выходят на поле . Там из всех только Миха Керж ещё куда ни шло , мотивация присутствует ( только проку то ). Остальным "до фонаря" .

      2
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      Рейтинг: +657

      Сергей Каспийский 27 октября, 14:14

      Дзюба будет стоять в центре поля, Малком опять отдыхает за счет бюджета Санкт-Петербурга, набивавший себе цену Кузяев - лягут костьми? Надеюсь, что слова Аршавина услышат - Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Дриусси, Вендел и сыграют на приделе своих возможностей.

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      Рейтинг: +8563

      JTherry 27 октября, 14:10

      "ложиться костьми" придется: 28.10 - с Боруссией (в гостях), 1.11 - с Химками (в гостях), 4.11 - с Лацио (дома), 8.11 - с Краснодаром (дома)... "море костей" для зенита на горизонте маячит (вспомнил картину "Апофеоз войны"), до конца чемпионата дотянет?)

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      Рейтинг: +5097

      Рубинище 27 октября, 13:37

      Этот тур ЛЧ нашим командам не сулит ни чего хорошего. Даже ничейку ни кто не сможет зацепить. будем смотреть и разочаровываться, кто интереснее проиграет, я не верю , что Зенит будет носится до последней минуты , последние игры они только и лежат, даже не ходят..в том году с Лейпцыгом это уже проходили, проигрывая -сидели на своей половине, а Семак ни чего не менял. впадал в ступор. А сейчас обстановка ещё печальнее. Аздоев ченить обрежет, Ракицкий привезёт- Кержаков какого-нить дурака запустит-уже 3..в общем писец. Ещё и Азмуна нет-кто забивать то будет? ну раз кто-то "попадёт в голову, как надо" и всё. Про Локо даже писать нечего, будет избиение младенца. А Краснодар, который даже в ничью с к.б. не смог сыграть, чего уж ждать от игры с Челси.
      Хотя проигрывать тоже можно по разному,

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      Рейтинг: +5097

      Рубинище > Рубинище 27 октября, 13:40

      В любом случае удачи нашим, будем болеть всё равно, др. у нас нет-к сожалению

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      Рейтинг: +8870

      paracetamol 27 октября, 13:35

      Зениту сейчас ничья с Химками - предел мечтаний.

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