Аршавин: «Зениту» нужно костьми ложиться, но не проиграть «Боруссии». Других вариантов нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
«У «Зенита» есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. «Зенит» забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.
Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.
«Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
- «Зенит» сыграет с «Боруссией» завтра, 28 октября.
- Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
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