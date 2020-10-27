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  • Аршавин: «Зениту» нужно костьми ложиться, но не проиграть «Боруссии». Других вариантов нет»

Аршавин: «Зениту» нужно костьми ложиться, но не проиграть «Боруссии». Других вариантов нет»

27 октября 2020, 09:14
33

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«У «Зенита» есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. «Зенит» забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.

Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.

«Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

  • «Зенит» сыграет с «Боруссией» завтра, 28 октября.
  • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Боруссия Д Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (33)
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гууд
1603782304
"У «Зенита» есть привычка побеждать за счет класса" Чего привычка?
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spam2009
1603783620
он ляжет костьми, локтевыми и коленочными в известную позу, это максимум
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Чермындыр
1603783797
Это когда Зенит успел сыграть больше остальных? В кубке не играет, в квалификации еврокубков тоже. С х...ра ли?
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NewLife
1603784166
зюбу надо сажать на лавку - "других вариантов нет"
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xkixerx
1603785377
Ну вот сейчас Боруссию за счет класса и обыграют, раз уж с Брюгге не получилось... А по графику..... Зенит играл: Вторник, суббота, среда. Локомотив: Среда, суббота, вторник.... сами посчитайте перерывы между матчами. Шава хоть бы заглядывал иногда в календарик. А так, в любом случае удачи зениту, как никак Российский клуб.
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petrucho-spb
1603785619
Конечно надо и верить надо. Хорошей игры Зениту. А сегодня буду болеть за Локо. Пора уже нашим клубам драть Европу.
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KPCC-SPB
1603787121
надежда умирает последней, давай Зенитушка, не подведи
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Spartak Piter
1603787223
Ну вы сами все понимаете))) Нью Герман порно))
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Литейный04
1603789903
удачи нам, Семак это твой последний шанс
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zabvo9406
1603792158
с 1988 года фанат Дортмунда, в каком бы разобраном состоянии не был клуб, на своем поле дортмунд чпокнет газпромовскую вывеску, тут без обид, с такими деньжищами 2 год подряд позорище на всю европу!!!!
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