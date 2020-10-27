Аршавин: «Зениту» нужно костьми ложиться, но не проиграть «Боруссии». Других вариантов нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«У «Зенита» есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. «Зенит» забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.

Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.

«Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» сыграет с «Боруссией» завтра, 28 октября.

Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку»