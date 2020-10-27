Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вспомнил слова Леонида Федуна, который заявлял о снятии команды с чемпионата после матча первого тура с «Сочи» (2:2).

«Может, для Спартака это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдет.

А во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят действовать. В Испании говорят: недовольны всегда только те, кто проиграли», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

После 12 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России.

Красно-белые опережают идущий третьим «Зенит» на три очка.

«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»