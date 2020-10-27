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  • Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку»

Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку»

27 октября 2020, 07:49
28

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вспомнил слова Леонида Федуна, который заявлял о снятии команды с чемпионата после матча первого тура с «Сочи» (2:2).

«Может, для Спартака это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдет.

А во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят действовать. В Испании говорят: недовольны всегда только те, кто проиграли», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

  • После 12 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России.
  • Красно-белые опережают идущий третьим «Зенит» на три очка.

«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Федун Леонид
Комментарии (28)
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lejnin
1603774960
Спартак начали судить по правилам, а не по понятиям, как было раньше
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spam2009
1603775856
А до этого они топили за Синит, все норм
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"supermax"
1603776631
После слов Федуна газовым судьям перестали приходить газовые бабосики на газовые карточки, потому что газовые подлецы испугались вмешательства в наш пропахший газами чемпионат извне :D
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Oldtrafford83
1603776804
Представляю как Андрюша это говорит и постоянно ощущение что ему прищемили дверью яйца))
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Snek
1603777783
В российском футболе две беды: одна "народное достояние", вторая просто "народная", и беды от того, что играть честно ни те, ни другие не хотят.
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vladimir-7
1603779810
Да, конкретная помощь пошла, вон Поц защитника завалил и его гол засчитали.
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Hektor 84
1603780112
А так должны только в пользу бомжей свистеть? Когда шлюба забивает из офсайда или мяч вместе с кутеповым в ворота заносит? Заскулили
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гууд
1603783049
Андрюшка! это твои проблемы!
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ivany4
1603786773
После слов Федуна Спартак стали судить по правилам. Кому охота получить черную метку от ФИФА и УЕФА. Если бы другие клубы поддержали Федуна, то худо бедно, а ситуацию с судейством смогли бы выправить.
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Павелий
1603790943
Судьи стали не лояльнее. Они перестали топить Спартак, а стали ошибаться в обе стороны во время каждого матча. И это происходит во всех нормальных чемпионатах.
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