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    Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вспомнил слова Леонида Федуна, который заявлял о снятии команды с чемпионата после матча первого тура с «Сочи» (2:2).

    «Может, для Спартака это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдет.

    А во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят действовать. В Испании говорят: недовольны всегда только те, кто проиграли», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +53

      гууд 13 минут назад

      Андрюшка! это твои проблемы!

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      Рейтинг: -10

      zabo21 17 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +1135

      22 raza chemp 36 минут назад

      Выдрали слова аршавина из контекста. Зачем бомбардир это делает? Во первых после слов"спартак судить лояльней" он сказал что оба эпизода в игре с краснодаром судьи верно трактовали. Во вторых фраза" недовольны те кто проигрывает "была адресована не.к спартаку

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      Рейтинг: +6074

      Hektor 84 1 час назад

      А так должны только в пользу бомжей свистеть? Когда шлюба забивает из офсайда или мяч вместе с кутеповым в ворота заносит? Заскулили

      2
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      Рейтинг: +13743

      vladimir-7 1 час назад

      Да, конкретная помощь пошла, вон Поц защитника завалил и его гол засчитали.

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      Рейтинг: +780

      lejnin > vladimir-7 5 минут назад

      Ну да, ну да, в последнем матче в такой же ситуации Фернандес снес Панченко, пенальти не назначен, что-то я не видел, чтобы болельщики ЦСКА отписывались, что это конкретная помощь ЦСКА от судей...или в своём глазу бревно не видите?

      0
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      Рейтинг: +2462

      Snek 1 час назад

      В российском футболе две беды: одна "народное достояние", вторая просто "народная", и беды от того, что играть честно ни те, ни другие не хотят.

      3
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      Рейтинг: +1720

      ААМ 1 час назад

      Теперь пора Миллеру высказаться, а там и Ленорыч на подходе.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Oldtrafford83 1 час назад

      Представляю как Андрюша это говорит и постоянно ощущение что ему прищемили дверью яйца))

      1
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      Рейтинг: +4566

      "supermax" 2 часа назад

      После слов Федуна газовым судьям перестали приходить газовые бабосики на газовые карточки, потому что газовые подлецы испугались вмешательства в наш пропахший газами чемпионат извне :D

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15098

      silver29 2 часа назад

      Ну да лояльно, бьют по челюсти в кровь и карточку показывают ему же ((((

      4
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      Рейтинг: +165

      Fusballer > silver29 1 час назад

      Нечего было бить лицом в локоть.

      0
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