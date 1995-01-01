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    Степашин: «К 2023 году «Динамо» должно быть одним из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о целях московского клуба на ближайшие годы.

    — Как вам дебют Шварца во главе «Динамо»?

    — Во-первых, он еще ничего не сделал. Первый раз сегодня попробовал команду. Мне очень понравился второй тайм. Хороший, взрослый футбол. Обычно как бывает: только забьем, потом садимся к своим воротам. В матче с «Сочи» чувствовалась команда, но она сформировалась до Шварца.

    — Какая в раздевалке сейчас атмосфера?

    — Очень хорошее настроение. Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдешь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришел?» Сейчас совсем другая атмосфера.

    Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо»...

    — Чемпионство?

    — Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь, – сказал Степашин в интервью «Известиям».

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +17412

      bset 9 минут назад

      Хочется, конечно, пожелать удачи. Чем больше амбициозных клубов, тем выше уровень чемпионата, а значит у нас в Европе будут хоть какие-то шансы. Но что-то я не верю, что после поражения в Грузии всего за 3 года можно будет спокойно обыгрывать австрийцев. В еврокубки бы попасть. Мест всего 5, и их скорей всего между собой разыграют Зенит, ЦСКА, Спартак, Локомотив и Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +6636

      FanatSerj 22 минуты назад

      "Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо»"
      а что же тогда за 22 года не получилось? Даже не против чтобы с «Вольфсбергом» мучились, а то и до него не дошли. За все эти годы был хороший отрезок у Динамо с Кобелевым (Хохлов, Данни, Семшов на поле), короткий миг с Силкиным, чуть по длиннее с Черчесовым, вот и вся радость за 22 года - маловато будет. Причем все эти подъёмы клуба были просраны тем или иным руководством и в т.ч вы там рядом как говорите были.
      Так что уж каким каким, а вашим словам верить это самое последние.


      1
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      Рейтинг: +474

      Радио1000шумеров 27 минут назад

      Степашин матерый, через три года Реалы с Ливерпулями как орехи будет щелкать. В планах Динамо на 200-летие...

      1
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      Рейтинг: +491

      yurdin 29 минут назад

      Конечно, это не дело, когда амбициозные ведущие российские клубы, тем более со славной историей, мучаются х.знает с какими-то ноу-неймами.

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      Рейтинг: +1822

      Mister_Tomsk 30 минут назад

      и все 22 года он явно курит что то, что на все смотрит с оптимизмом)))

      0
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      Рейтинг: +13743

      vladimir-7 1 час назад

      Степашка, чтобы выйти на Вольфсберг и с ним не мучиться, нужно
      сначала выиграть у Локомотива Тбилиси.

      4
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      Рейтинг: +1010

      elessar arnor > vladimir-7 1 час назад

      да он типичный аут, не меньше

      2
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