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  • Степашин: «К 2023 году «Динамо» должно быть одним из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом»

Степашин: «К 2023 году «Динамо» должно быть одним из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом»

27 октября 2020, 08:46
18

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о целях московского клуба на ближайшие годы.

— Как вам дебют Шварца во главе «Динамо»?

— Во-первых, он еще ничего не сделал. Первый раз сегодня попробовал команду. Мне очень понравился второй тайм. Хороший, взрослый футбол. Обычно как бывает: только забьем, потом садимся к своим воротам. В матче с «Сочи» чувствовалась команда, но она сформировалась до Шварца.

— Какая в раздевалке сейчас атмосфера?

— Очень хорошее настроение. Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдешь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришел?» Сейчас совсем другая атмосфера.

Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо»...

— Чемпионство?

— Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь, – сказал Степашин в интервью «Известиям».

  • После 12 туров «Динамо» идет на пятом месте в РПЛ.
  • Следующий соперник «Динамо» – «Тамбов». Матч состоится 1 ноября.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (18)
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vladimir-7
1603779149
Степашка, чтобы выйти на Вольфсберг и с ним не мучиться, нужно сначала выиграть у Локомотива Тбилиси.
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FanatSerj
1603782541
"Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо»" а что же тогда за 22 года не получилось? Даже не против чтобы с «Вольфсбергом» мучились, а то и до него не дошли. За все эти годы был хороший отрезок у Динамо с Кобелевым (Хохлов, Данни, Семшов на поле), короткий миг с Силкиным, чуть по длиннее с Черчесовым, вот и вся радость за 22 года - маловато будет. Причем все эти подъёмы клуба были просраны тем или иным руководством и в т.ч вы там рядом как говорите были. Так что уж каким каким, а вашим словам верить это самое последние.
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Кирпичный
1603784343
До Вольфсберга еще дорасти надо. Для начала надо подняться до уровня Локомотива Тбилиси.
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G.P.
1603784828
Удивляюсь, насколько нагловатые и глупые заявления некоторые чиновники умудряются сделать. Понятно, что Вольфсберг вряд ли это услышит и расстроится, но он сам ведь должен понимать, что пока даже с грузинским клубом сравнивать себя рано, а уж тем более с довольно крепким австрийским. Откуда такое желание гнуть пальцы, если на руках нет ни одного доказательства твоей крутости?
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Боцман59rus
1603785049
Вот не тех корона косит, не тех))
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Dr.Metal
1603792138
Чтобы мучиться с вольфбергом для начала нужно попасть в лигу Европы, господин Степашин. А для этого нужно ещё научиться играть в футбол и поменьше трепать языком
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nik55
1603792655
вроде не дурак а несет такую чушь
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Skull_Boy
1603792678
Пока даже уровень клуба из Грузии не по зубам, а хотя мудазвонов в России хватает, чего только мусор из Питера стоит, который в 21 году готовился ЛЧ выигрывать
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Axe111
1603798258
Мдаа.....этот клубик ниже чемпа Грузии!!!!! КАКОЙ ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ,ЧТО ЗА ЕРЕСЬ!!!! НИКОГДА ОН ТАКИМ НЕ БУДЕТ!!!!
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dimag
1603816080
Да, Степашка берет пример с отцов Зенита и Спартака. Выездная ничья ЦСКА с Вольфсбергом ему ближе к сердцу , чем проигрыш родной команды Локомотиву из Тбилиси.
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