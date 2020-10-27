Степашин: «К 2023 году «Динамо» должно быть одним из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о целях московского клуба на ближайшие годы.

— Как вам дебют Шварца во главе «Динамо»?

— Во-первых, он еще ничего не сделал. Первый раз сегодня попробовал команду. Мне очень понравился второй тайм. Хороший, взрослый футбол. Обычно как бывает: только забьем, потом садимся к своим воротам. В матче с «Сочи» чувствовалась команда, но она сформировалась до Шварца.

— Какая в раздевалке сейчас атмосфера?

— Очень хорошее настроение. Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдешь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришел?» Сейчас совсем другая атмосфера.

Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо»...

— Чемпионство?

— Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь, – сказал Степашин в интервью «Известиям».