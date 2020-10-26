Читатели France Football считают Рамоса лучшим защитником в истории

Журнал France Football на своем официальном сайте провел голосование, в котором предложил читателям определить статус Серхио Рамоса из «Реала».
Вопрос издания звучит следующим образом: «Можно ли считать Серхио Рамоса величайшим защитником в истории?».
68 процентов опрошенных ответили «да», 32 процента – «нет».
- Рамос выиграл с «Реалом» 22 трофея, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов.
- Со сборной Испании центрбек становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Источник: France Football