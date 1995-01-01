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    Читатели France Football считают Рамоса лучшим защитником в истории

    Журнал France Football на своем официальном сайте провел голосование, в котором предложил читателям определить статус Серхио Рамоса из «Реала».

    Вопрос издания звучит следующим образом: «Можно ли считать Серхио Рамоса величайшим защитником в истории?».

    68 процентов опрошенных ответили «да», 32 процента – «нет».

    • Рамос выиграл с «Реалом» 22 трофея, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов.
    • Со сборной Испании центрбек становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: France Football

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10424

      Skull_Boy 20 минут назад

      Где посмеялись Мальдини, Дзанетти, Лам, Неста, Карлос и Беккенбауэр

      0
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      Рейтинг: +1768

      Dizayner 26 минут назад

      великим да, но велиЧАЙШИМ, сорри, ребята

      0
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      Рейтинг: +2458

      Puddle 55 минут назад

      Игрок, безусловно, хороший, но, как человек- ******!

      0
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      Рейтинг: -566

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Игнашевич тоже топ

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