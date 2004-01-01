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    Sunday World: Упамекано – главная трансферная цель «Ливерпуля»

    Зимой «Ливерпуль» попытается купить центрального защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано. Желание обосновано тем, что Вирджил ван Дейк может не сыграть до следующего сезона, пишет Sunday World.

    Ливерпульцы рассчитывают заплатить за француза не менее 44 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sunday World

    Ирланлдская газета, основанная в 1970 году. Аудитория в твиттере - более 30,7 тысячи подписчиков.

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