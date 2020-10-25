Sunday World: Упамекано – главная трансферная цель «Ливерпуля»

Зимой «Ливерпуль» попытается купить центрального защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано. Желание обосновано тем, что Вирджил ван Дейк может не сыграть до следующего сезона, пишет Sunday World.
Ливерпульцы рассчитывают заплатить за француза не менее 44 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года.
- Упамекано интересуется «Манчестер Юнайтед».
- Рыночная стоимость Упамекано – 60 миллионов евро.
- «Ливерпуль» идет в АПЛ вторым.
Источник: Sunday World
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