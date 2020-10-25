«Нигерийцы имеют право протестовать и не оказаться убитыми». Мозес посвятил гол «Краснодару» своему народу

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес оставил пост после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Нигериец забил дебютный гол в России.

«Блистательная победа. Посвящаю гол народу Нигерии. Всему есть предел. Нигерийцы имеют право протестовать и не оказаться за это убитыми», – написал футболист.

В ходе протестов в Нигерии погибли не менее 12 человек.

Мозеса арендовали у «Челси».

«Спартак» лидирует в РПЛ.

В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир