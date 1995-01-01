Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    «Нигерийцы имеют право протестовать и не оказаться убитыми». Мозес посвятил гол «Краснодару» своему народу

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес оставил пост после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Нигериец забил дебютный гол в России.

    «Блистательная победа. Посвящаю гол народу Нигерии. Всему есть предел. Нигерийцы имеют право протестовать и не оказаться за это убитыми», – написал футболист.

    • В ходе протестов в Нигерии погибли не менее 12 человек.
    • Мозеса арендовали у «Челси».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Виктора Мозеса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80045
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru