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    Кабак может заменить ван Дейка в «Ливерпуле»

    «Ливерпуль» продолжает искать центрального защитника на замену травмированному Вирджилу ван Дейку. Как сообщает The Sun, Юрген Клопп думает над приобретением 20-летнего защитника «Шальке-04» Озана Кабака.

    Сообщается, что немецкий клуб не намерен отпускать турка меньше, чем за 29 миллионов евро.

    • Ван Дейк рискует пропустить остаток сезона из-за травмы связок колена после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.
    • Трансферная стоимость Кабака – 29 миллионов евро.
    • Контракт турка с «Шальке» рассчитан до июля 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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