Кабак может заменить ван Дейка в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» продолжает искать центрального защитника на замену травмированному Вирджилу ван Дейку. Как сообщает The Sun, Юрген Клопп думает над приобретением 20-летнего защитника «Шальке-04» Озана Кабака.
Сообщается, что немецкий клуб не намерен отпускать турка меньше, чем за 29 миллионов евро.
- Ван Дейк рискует пропустить остаток сезона из-за травмы связок колена после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.
- Трансферная стоимость Кабака – 29 миллионов евро.
- Контракт турка с «Шальке» рассчитан до июля 2024 года.
Источник: The Sun