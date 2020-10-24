Кабак может заменить ван Дейка в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» продолжает искать центрального защитника на замену травмированному Вирджилу ван Дейку. Как сообщает The Sun, Юрген Клопп думает над приобретением 20-летнего защитника «Шальке-04» Озана Кабака.

Сообщается, что немецкий клуб не намерен отпускать турка меньше, чем за 29 миллионов евро.