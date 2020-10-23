Шевченко – о европейской Премьер-лиге: «Страны вроде Украины еще больше отдалятся от элиты»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о возможном создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА.

«Идея создания европейской Премьер-лиги несет большую угрозу футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины пострадают и еще больше отдалятся от процветающей элиты.

Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях», – написал Шевченко в твиттере.