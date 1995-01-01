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    Шевченко – о европейской Премьер-лиге: «Страны вроде Украины еще больше отдалятся от элиты»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о возможном создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА.

    «Идея создания европейской Премьер-лиги несет большую угрозу футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины пострадают и еще больше отдалятся от процветающей элиты.

    Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях», – написал Шевченко в твиттере.

    • ФИФА участвовала в разработке формата турнира, который, как ожидается, будет включать до 18 команд.
    • На финансирование европейской Премьер-лиги нужно 6 миллиардов долларов, ведутся переговоры с инвесторами.

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    Источник: твиттер Андрея Шевченко

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