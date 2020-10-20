«Ливерпуль» и «МЮ» ведут переговоры с клубами о создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают создание нового турнира с крупнейшими клубами Европы, сообщает Sky Sports. Турнир под названием «европейская Премьер-лига» может стартовать в 2022 году.
На финансирование европейской Премьер-лиги нужно 6 миллиардов долларов, ведутся переговоры с инвесторами. ФИФА участвовала в разработке формата турнира, который, как ожидается, будет включать до 18 команд.
«Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» близки к тому, чтобы согласиться на участие в новом турнире. Также ведутся переговоры с клубами из Франции, Германии, Италии и Испании.
Формат турнира предполагает игры дома и на выезде в течение европейского сезона. Лучшие команды сыграют в плей-офф.
- В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. Планировалось, что в нее войдут минимум 11 команд – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Бавария».
- Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.
Источник: Sky Sports