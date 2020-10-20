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    «Ливерпуль» и «МЮ» ведут переговоры с клубами о создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА

    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают создание нового турнира с крупнейшими клубами Европы, сообщает Sky Sports. Турнир под названием «европейская Премьер-лига» может стартовать в 2022 году.

    На финансирование европейской Премьер-лиги нужно 6 миллиардов долларов, ведутся переговоры с инвесторами. ФИФА участвовала в разработке формата турнира, который, как ожидается, будет включать до 18 команд.

    «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» близки к тому, чтобы согласиться на участие в новом турнире. Также ведутся переговоры с клубами из Франции, Германии, Италии и Испании.

    Формат турнира предполагает игры дома и на выезде в течение европейского сезона. Лучшие команды сыграют в плей-офф.

    • В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. Планировалось, что в нее войдут минимум 11 команд – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Бавария».
    • Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.

    Источник: Sky Sports

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    20.10.2020 17:39
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 24 октября 2020, 08:55

      не надо евролигу. и где спортивный принцип? хватит уже этой дебильной лиги наций для сборных и лиги конференций для клубов. давайте еще лигу вылетающих в низший дивизион создадим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101279

      zigbert 21 октября 2020, 17:52

      И будет чемпионат АПЛ без явных аутсайдеров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18257

      paracetamol 20 октября 2020, 19:51

      И Зенит надо туда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 20 октября 2020, 19:27

      Про Зенит забыли. Газпром согласен быть спонсором, лишь бы Зенит включили в европейскую Премьер-лигу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Йост 21 октября 2020, 14:15

      чтоб ржать на ними и унижать синит !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 октября 2020, 19:26

      нашим не светит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18257

      paracetamol > Рубинище 20 октября 2020, 19:51

      Рубину - точно!

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 20 октября 2020, 18:56

      Похоже футбол кончается, как вид спорта... За что бизнес не возьмётся в конце концов всё погубит.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +67898

      portero 20 октября 2020, 18:22

      хотят много денег, надеюсь провалится их проект , шоу проект.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 20 октября 2020, 18:18

      Милан там за былые заслуги?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 20 октября 2020, 18:09

      Надо суперлигу сделать из 28 команд, и Зенит туда включить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1686

      vmonomah17 > ФК Пупсик 20 октября 2020, 18:59

      Зенит туда возьмут, если только 28 команд будут из ленинградской области))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ФК Пупсик 21 октября 2020, 14:16

      зачем?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      Бомбардиръ 20 октября 2020, 18:05

      Футбольную касту себе сколотить задумали.

      3
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