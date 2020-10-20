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  • «Ливерпуль» и «МЮ» ведут переговоры с клубами о создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА

«Ливерпуль» и «МЮ» ведут переговоры с клубами о создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА

20 октября 2020, 17:39
16

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают создание нового турнира с крупнейшими клубами Европы, сообщает Sky Sports. Турнир под названием «европейская Премьер-лига» может стартовать в 2022 году.

На финансирование европейской Премьер-лиги нужно 6 миллиардов долларов, ведутся переговоры с инвесторами. ФИФА участвовала в разработке формата турнира, который, как ожидается, будет включать до 18 команд.

«Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» близки к тому, чтобы согласиться на участие в новом турнире. Также ведутся переговоры с клубами из Франции, Германии, Италии и Испании.

Формат турнира предполагает игры дома и на выезде в течение европейского сезона. Лучшие команды сыграют в плей-офф.

  • В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. Планировалось, что в нее войдут минимум 11 команд – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Бавария».
  • Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Тоттенхэм Челси
Комментарии (16)
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Garrincha58
1603205006
бабло решает всё
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NewLife
1603205433
Это правильно, чтобы голубки с Невы избежали позора.
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Руслан ДСЛЦЗ
1603205489
это убьёт смысл и суть лиги чемпионов и местные чемпионаты
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Skull_Boy
1603205937
Давно пора и лига как раз избавиться от мусора в лицах команд из России, Казахстана, Венгрии и т.д., которые тупа занимают чужие места при этом ничего не показывая в плане игра, а тупое стоялово и ожидание контратаки на которое даже смотреть противно, а это еще показывают по ТВ вместе условного матча например из другой группы БД-Лацио
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rLt_Ortriwar
1603207109
Милан там за былые заслуги?
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portero
1603207341
хотят много денег, надеюсь провалится их проект , шоу проект.....
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Нас Много
1603209395
Похоже футбол кончается, как вид спорта... За что бизнес не возьмётся в конце концов всё погубит.
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Йост
1603211260
Про Зенит забыли. Газпром согласен быть спонсором, лишь бы Зенит включили в европейскую Премьер-лигу.
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zigbert
1603291971
И будет чемпионат АПЛ без явных аутсайдеров.
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Алекс636363
1603518923
не надо евролигу. и где спортивный принцип? хватит уже этой дебильной лиги наций для сборных и лиги конференций для клубов. давайте еще лигу вылетающих в низший дивизион создадим
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