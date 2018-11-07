ФИФА не допустит участников Суперлиги до выступления на ЧМ 

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информации о возможном создании Суперлиги. Федерация не допустит до участия на ЧМ игроков, которые будут выступать в этом турнире.

«Либо вы с нами, либо нет», – сказал Инфантино.

О планах создания Суперлиги говорится в расследовании Football Leaks, это неофициальная информация. В турнире должны участвовать 16 топ-клубов Европы.

Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг