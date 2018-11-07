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    ФИФА не допустит участников Суперлиги до выступления на ЧМ 

    Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информации о возможном создании Суперлиги. Федерация не допустит до участия на ЧМ игроков, которые будут выступать в этом турнире.

    «Либо вы с нами, либо нет», – сказал Инфантино.

    О планах создания Суперлиги говорится в расследовании Football Leaks, это неофициальная информация. В турнире должны участвовать 16 топ-клубов Европы.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: Associated Press

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    07.11.2018 21:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 10:40

      Если это будет не на словах а на деле ,то это будет правильным решением.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 ноября 2018, 04:47

      Допустит, по-любому. Иначе уровень ЧМ будет примерно как уровень РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 8 ноября 2018, 01:43

      ФИФА и УЕФА всегда были против создания альтернативных или даже параллельных лиг.
      Лично я ничего плохого не видел в идее создания лиги лучших клубов России и Украины, а если бы к ним добавились к примеру Турецкие, Греческие топ-клубы...
      В чём проблема существования таких лиг параллельно с Лигой чемпионов или Лигой Европы??? Это усилило бы клубы, прибавило бы зрелищности и дало бы клубам дополнительный доход

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 7 ноября 2018, 23:41

      Суперлига ещё большая утопия чем укроп газзаева. Людям интереснее смотреть как команда из их страны рубится в ЛЧ с Реалом, пусть и с призрачными шансами, больше чем за 15 матчами условных МЮ-Реал за год. Матчи типа МЮ-Реал, Реал-Юве и т.д. тем ихороши что они редки и ставки в них высоки, как только это станет обыденностью будет убого.

      3
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 7 ноября 2018, 22:35

      16, интересно всех их узнать,какие команды (их владельцы) хотят себе сделать этот турнир

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 7 ноября 2018, 22:08

      Естественно, если будет супер лига, то зачем нужно уефа и фифа останется только за континентальной национальные турниры отвечать

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      Рейтинг: +246

      RLoko 7 ноября 2018, 21:52

      Интересно может получится. Но уж больно загружены команды будут, которые там будут учавствовать. Да и кто будет выбирать эти 16 команд.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > RLoko 7 ноября 2018, 23:30

      Да,ладно.. в команде,не 11 человек. Посмотрите на хоккеистов,они,иной раз,и через день играют. Да и "выматываются" не меньше,а то и побольше..

      0
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      Рейтинг: +1259

      mama1991 7 ноября 2018, 21:49

      супер лига искусственна... команды которые будут типа там участвовать, формировались в своих чемпионатах годами, поэтому это очень символично, а супер лига это х у й н я которая быстро надоест да и вообще я думаю ее не будет******

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      Рейтинг: +223

      Cupota 7 ноября 2018, 21:45

      Бабло всё равно победит.

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