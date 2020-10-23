Рамос сыграет с «Барселоной»

Капитан «Реала» Серхио Рамос восстановился после травмы колена и готов к матчу против «Барселоны».

«Серхио – наш лидер и капитан. Мы не хотели рисковать его здоровьем. Сейчас же он восстановился и будет с командой. Важно быть готовым на все 100 процентов, и Серхио готов», – сказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции.