Нобоа пропустит до двух месяцев из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью эквадорскому изданию Extra подтвердил, что выбыл из строя на срок от шести до восьми недель.
«Не могу поверить. Я проводил лучший год в карьере, все шло как по маслу, и тут я получил травму. Сначала подумал, что все не так серьезно, но сейчас я уже знаю о диагнозе. Это разрыв мышцы задней поверхности бедра», – сказал 35-летний футболист.
- Нобоа травмировался в ходе матча с «Зенитом».
- В этом сезоне хавбек забил семь голов и сделал один ассист в 11 играх.
Источник: Extra