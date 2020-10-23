Нобоа пропустит до двух месяцев из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью эквадорскому изданию Extra подтвердил, что выбыл из строя на срок от шести до восьми недель.

«Не могу поверить. Я проводил лучший год в карьере, все шло как по маслу, и тут я получил травму. Сначала подумал, что все не так серьезно, но сейчас я уже знаю о диагнозе. Это разрыв мышцы задней поверхности бедра», – сказал 35-летний футболист.