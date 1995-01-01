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    Нобоа пропустит до двух месяцев из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью эквадорскому изданию Extra подтвердил, что выбыл из строя на срок от шести до восьми недель.

    «Не могу поверить. Я проводил лучший год в карьере, все шло как по маслу, и тут я получил травму. Сначала подумал, что все не так серьезно, но сейчас я уже знаю о диагнозе. Это разрыв мышцы задней поверхности бедра», – сказал 35-летний футболист.

    • Нобоа травмировался в ходе матча с «Зенитом».
    • В этом сезоне хавбек забил семь голов и сделал один ассист в 11 играх.

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    Источник: Extra

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5313

      серега кашин 26 минут назад

      а он сейчас в сочи лучший игрок, им будет его не хватать

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      Рейтинг: +9205

      ilichkadr 35 минут назад

      Очень серьёзная травма. Как правило, после такой травмы и выздоровления футболист вешает бутсы на гвоздь.

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