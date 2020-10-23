Газизов: «Мозес уже влился в коллектив «Спартака». Посмотрим, что будет в ближайшей игре»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об адаптации Виктора Мозеса в России.

«В команде все хорошо, тренировки идут полным ходом. Новых повреждений нету.

Мозес уже влился в коллектив. Тренировочный процесс у него идет, он набирает форму, посмотрим, что будет в ближайшей игре. Москва ему нравится, большой город, все хорошо», – сказал Газизов.