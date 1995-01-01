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    Газизов: «Мозес уже влился в коллектив «Спартака». Посмотрим, что будет в ближайшей игре»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об адаптации Виктора Мозеса в России.

    «В команде все хорошо, тренировки идут полным ходом. Новых повреждений нету.

    Мозес уже влился в коллектив. Тренировочный процесс у него идет, он набирает форму, посмотрим, что будет в ближайшей игре. Москва ему нравится, большой город, все хорошо», – сказал Газизов.

    • Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды.
    • Он дебютировал за клуб в игре против «Химок» (3:2).
    • Следующий матч – 24 октября с «Краснодаром».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25271

      oyabun 1 час назад

      Надеемся увидеть Мозеса в матче с Краснодаром. Вите надо выйти. ))

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