Газизов: «Мозес уже влился в коллектив «Спартака». Посмотрим, что будет в ближайшей игре»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об адаптации Виктора Мозеса в России.
«В команде все хорошо, тренировки идут полным ходом. Новых повреждений нету.
Мозес уже влился в коллектив. Тренировочный процесс у него идет, он набирает форму, посмотрим, что будет в ближайшей игре. Москва ему нравится, большой город, все хорошо», – сказал Газизов.
- Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды.
- Он дебютировал за клуб в игре против «Химок» (3:2).
- Следующий матч – 24 октября с «Краснодаром».
Источник: «Спорт-Экспресс»