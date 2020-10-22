Глава «Уфы» – о зимних трансферах: «Будем работать только на усиление. Хотим обратно в десятку»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопросы о трансферных планах клуба.

– Не придется снова сокращать финансирование, перераспределяя деньги на иные нужды республики, как это уже было с «Уфой» летом?

– Нет, по финансам всe решено. Потому что мы и так были с поясами, затянутыми настолько, что сильнее их просто уже было некуда затягивать. В последние полгода жили только на те средства, которые зарабатывали сами.

– За счет летних продаж игроков?

– Да, именно так.

– Зимой можете опять кого-то продать? Или будете только усиливаться?

– В следующее трансферное окно будем работать только на усиление. Мы хотим обратно в десятку.