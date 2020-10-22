Глава «Уфы» – о зимних трансферах: «Будем работать только на усиление. Хотим обратно в десятку»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопросы о трансферных планах клуба.
– Не придется снова сокращать финансирование, перераспределяя деньги на иные нужды республики, как это уже было с «Уфой» летом?
– Нет, по финансам всe решено. Потому что мы и так были с поясами, затянутыми настолько, что сильнее их просто уже было некуда затягивать. В последние полгода жили только на те средства, которые зарабатывали сами.
– За счет летних продаж игроков?
– Да, именно так.
– Зимой можете опять кого-то продать? Или будете только усиливаться?
– В следующее трансферное окно будем работать только на усиление. Мы хотим обратно в десятку.
- «Уфа» набрала шесть очков в 11 турах РПЛ.
- Башкирцы идут на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата.
- 11 октября команду вместо Вадима Евсеева возглавил Рашид Рахимов.
Источник: «Известия»