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    Глава «Уфы» – о зимних трансферах: «Будем работать только на усиление. Хотим обратно в десятку»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопросы о трансферных планах клуба.

    – Не придется снова сокращать финансирование, перераспределяя деньги на иные нужды республики, как это уже было с «Уфой» летом?

    – Нет, по финансам всe решено. Потому что мы и так были с поясами, затянутыми настолько, что сильнее их просто уже было некуда затягивать. В последние полгода жили только на те средства, которые зарабатывали сами.

    – За счет летних продаж игроков?

    – Да, именно так.

    – Зимой можете опять кого-то продать? Или будете только усиливаться?

    – В следующее трансферное окно будем работать только на усиление. Мы хотим обратно в десятку.

    • «Уфа» набрала шесть очков в 11 турах РПЛ.
    • Башкирцы идут на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата.
    • 11 октября команду вместо Вадима Евсеева возглавил Рашид Рахимов.

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    Источник: «Известия»

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