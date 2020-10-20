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    Газизов – о трагедии на матче с «Харлемом»: «Подобное никогда не должно повториться»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии, которая случилась ровно 38 лет назад – 20 октября 1982 года.

    «Трагедия в «Лужниках» занимает в истории «Спартака» такое же важное место, как и дни больших побед. Страшную давку, в которой только по официальным данным погибло 66 человек, нельзя забывать.

    Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой. Подобное никогда не должно повториться ни на одном стадионе. Вечная память!» – приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».

    • «Спартак» принимал «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
    • В концовке встречи в подтрибунном помещении произошла давка, в результате которой, по официальным данным, погибли 66 болельщиков.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3015

      maygli 57 минут назад

      А Газизов, как человек мне всё больше и больше нравится.
      Действительно та трагедия стала забываться, а забывать такое нельзя.
      Вечная память.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8008

      JTherry 2 часа назад

      запомнились мчащиеся "скорые помощи" по ночной Москве от Боткинской больницы мимо моего дома на ул. Горького... понял тогда, что произошла трагедия... только утром узнал о случившемся в Лужниках... вечная память погибшим

      4
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      Рейтинг: +14869

      slavutiq70 2 часа назад

      Самая большая трагедия в нашем футболе,дай то бог что б она и осталась самой большой,Вечная память погибшем,,,,,

      6
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      Рейтинг: +153

      dva064 2 часа назад

      Вечная память,,,,

      6
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