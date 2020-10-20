Газизов – о трагедии на матче с «Харлемом»: «Подобное никогда не должно повториться»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии, которая случилась ровно 38 лет назад – 20 октября 1982 года.

«Трагедия в «Лужниках» занимает в истории «Спартака» такое же важное место, как и дни больших побед. Страшную давку, в которой только по официальным данным погибло 66 человек, нельзя забывать.

Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой. Подобное никогда не должно повториться ни на одном стадионе. Вечная память!» – приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».