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  • Газизов – о трагедии на матче с «Харлемом»: «Подобное никогда не должно повториться»

Газизов – о трагедии на матче с «Харлемом»: «Подобное никогда не должно повториться»

20 октября 2020, 11:52
7

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии, которая случилась ровно 38 лет назад – 20 октября 1982 года.

«Трагедия в «Лужниках» занимает в истории «Спартака» такое же важное место, как и дни больших побед. Страшную давку, в которой только по официальным данным погибло 66 человек, нельзя забывать.

Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой. Подобное никогда не должно повториться ни на одном стадионе. Вечная память!» – приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» принимал «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
  • В концовке встречи в подтрибунном помещении произошла давка, в результате которой, по официальным данным, погибли 66 болельщиков.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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dva064
1603186884
Вечная память,,,,
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slavа0508
1603187556
Самая большая трагедия в нашем футболе,дай то бог что б она и осталась самой большой,Вечная память погибшем,,,,,
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JTherry
1603188555
запомнились мчащиеся "скорые помощи" по ночной Москве от Боткинской больницы мимо моего дома на ул. Горького... понял тогда, что произошла трагедия... только утром узнал о случившемся в Лужниках... вечная память погибшим
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maygli
1603192834
А Газизов, как человек мне всё больше и больше нравится. Действительно та трагедия стала забываться, а забывать такое нельзя. Вечная память.
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zigbert
1603197724
Жаль болельщиков,которые шли поддержать свою команду но не вернулись домой живыми.Вечная память!
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Fancyfall
1603197839
светлая память
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ААМ
1603203160
Вечная память и наука для служб безопасности.
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