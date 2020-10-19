Малком – самый дорогой игрок РПЛ, Влашич – второй, Фернандес – третий

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в РПЛ.

В топ-15 попали сразу восемь игроков «Зенита», по три представителя из ЦСКА и «Локомотива», один – из «Спартака».

1. Малком («Зенит») – 30 млн евро;

2. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро;

3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн евро;

4. Сердар Азмун («Зенит») – 20 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 16 млн евро;

7. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;

8-9. Федор Чалов (ЦСКА) – 13 млн евро;

8-9. Дуглас Сантос («Зенит») – 13 млн евро;

10-15. Деян Ловрен («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Антон Миранчук («Локомотив») – 12 млн евро;

10-15. Артем Дзюба («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Роман Зобнин («Спартак») – 12 млн евро;

10-15. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 12 млн евро.

Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита»

Влашич, Кварацхелия и Вендел – самые подорожавшие игроки РПЛ