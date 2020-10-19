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  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ, Влашич – второй, Фернандес – третий

Малком – самый дорогой игрок РПЛ, Влашич – второй, Фернандес – третий

19 октября 2020, 22:44
10

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в РПЛ.

В топ-15 попали сразу восемь игроков «Зенита», по три представителя из ЦСКА и «Локомотива», один – из «Спартака».

1. Малком («Зенит») – 30 млн евро;

2. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро;

3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн евро;

4. Сердар Азмун («Зенит») – 20 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 16 млн евро;

7. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;

8-9. Федор Чалов (ЦСКА) – 13 млн евро;

8-9. Дуглас Сантос («Зенит») – 13 млн евро;

10-15. Деян Ловрен («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Антон Миранчук («Локомотив») – 12 млн евро;

10-15. Артем Дзюба («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Роман Зобнин («Спартак») – 12 млн евро;

10-15. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 12 млн евро.

Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита»

Влашич, Кварацхелия и Вендел – самые подорожавшие игроки РПЛ

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Спартак Дзюба Артем Ловрен Деян Крыховяк Гжегож Зобнин Роман Фернандес Марио Миранчук Антон Азмун Сердар Баринов Дмитрий Дуглас Сантос Чалов Федор Дриусси Себастьян Малком Влашич Никола Барриос Вильмар Вендел
Комментарии (10)
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JTherry
1603140062
скамейка блестит за 40 лимоноф)) для задницы Семака или Медведева натирает - стерильно)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603158425
Самый дорогой игрок пока никакой пользы не приносит в отличии от того же влашича который тащит цска
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American-Patriot
1603170617
Чалов - с боку припёка.
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партизан84
1603179703
и какой-то сопливый тренеришка (толи немец, толи итальянец) из пока тянет не самый дорогой состав в лидирующей группе. похоже багаж глушака помогает.
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slavа0508
1603182596
Да уж из Спартака только один и то в конце списка,,,вот и ответ какой Тедеско тренер,,,Выжимает можно сказать всё что можно из состава,,,а трансферное окно можно сказать просрали,,,,
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paracetamol
1603193232
Жаль, Малколма сегодня не будет!
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