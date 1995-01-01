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    Малком – самый дорогой игрок РПЛ, Влашич – второй, Фернандес – третий

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в РПЛ.

    В топ-15 попали сразу восемь игроков «Зенита», по три представителя из ЦСКА и «Локомотива», один – из «Спартака».

    1. Малком («Зенит») – 30 млн евро;

    2. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро;

    3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн евро;

    4. Сердар Азмун («Зенит») – 20 млн евро;

    5-6. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро;

    5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 16 млн евро;

    7. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;

    8-9. Федор Чалов (ЦСКА) – 13 млн евро;

    8-9. Дуглас Сантос («Зенит») – 13 млн евро;

    10-15. Деян Ловрен («Зенит») – 12 млн евро;

    10-15. Антон Миранчук («Локомотив») – 12 млн евро;

    10-15. Артем Дзюба («Зенит») – 12 млн евро;

    10-15. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12 млн евро;

    10-15. Роман Зобнин («Спартак») – 12 млн евро;

    10-15. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 12 млн евро.

    Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита»

    Влашич, Кварацхелия и Вендел – самые подорожавшие игроки РПЛ

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7992

      JTherry 8 минут назад

      скамейка блестит за 40 лимоноф)) для задницы Семака или Медведева натирает - стерильно)

      0
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      Рейтинг: +958

      elessar arnor 21 минуту назад

      крутые у зеника воспитанники

      1
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      Рейтинг: -1185

      Стыдно за зенит 43 минуты назад

      У Влашича стоимость растет, у черно-голубого падает. Скоро поменяются местами. Опять на время ЛЧ в больничке отсидится, как в прошлом году и все.

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