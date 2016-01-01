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    Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита»

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших за 2020-й год футболистов, выступающих в РПЛ.

    В первой десятке сразу пять игроков «Зенита», по два представителя из «Краснодара» и «Локомотива», один – из ЦСКА.

    1. Малком («Зенит», 23 года) – с 40 до 30 млн евро;

    2. Марио Фернандес (ЦСКА, 30 лет) – с 30 до 22 млн евро;

    3. Деян Ловрен («Зенит», 31 год) – с 20 до 12 млн евро;

    4. Виктор Классон («Краснодар», 28 лет) – с 17 до 10 млн евро;

    5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив», 30 лет) – с 20 до 16 млн евро;

    5-6. Вильмар Барриос («Зенит», 27 лет) – с 20 до 16 млн евро;

    7-9. Антон Миранчук («Локомотив», 25 лет) – с 16 до 12 млн евро;

    7-9. Себастьян Дриусси («Зенит», 24 года) – с 16 до 12 млн евро;

    7-9. Артем Дзюба («Зенит», 32 года) – с 16 до 12 млн евро;

    10. Реми Кабелья («Краснодар», 30 лет) – с 14 до 10 млн евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2645

      rash1959 1 час назад

      Трансфер в зеню - деньги на ветер.

      1
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      Рейтинг: +575

      Taps 1 час назад

      Мелкий гадёныш только портит всю игру "Зенита". Водится сам с собой, пасы отдаёт неточные, бить не умеет, постоянно теряет мяч.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      nabo65 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      -6
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      Рейтинг: +6564

      FanatSerj 2 часа назад

      Динамо формально Филиппа вовремя слило ? чтобы в этот список не попасть? ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18511

      Боцман59rus 2 часа назад

      "испорченный холодильник" АВБ.
      В исполнении наших клубов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9227

      alarm 2 часа назад

      рылы настолько дешёвки, что там уже просто нечему дешеветь)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Dob13 > alarm 2 часа назад

      ну причем тут "рылы", как ты их называешь... Ничего, что про них ни слова в данной новости?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3338

      Павелий 2 часа назад

      И это называется "эффективный менеджмент от Газпрома"!? Позор Миллеру!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +9055

      ilichkadr 2 часа назад

      Сегодня захлопнулась последняя форточка трансферного окна, и на рабовладельческом рынке наступило затишье. Зимой цены естественно подрастут............

      1
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      Рейтинг: +4801

      nik55 3 часа назад

      только в такой таблице бомжи могут лидировать

      4
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      Рейтинг: -1228

      зинет недоклуб > nik55 3 часа назад

      на воровские деньги купленые алеши просто

      3
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      Рейтинг: +418

      Землякруглая 3 часа назад

      Это РПЛ....

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