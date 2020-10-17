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  • Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита»

Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита»

17 октября 2020, 11:14
10

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших за 2020-й год футболистов, выступающих в РПЛ.

В первой десятке сразу пять игроков «Зенита», по два представителя из «Краснодара» и «Локомотива», один – из ЦСКА.

1. Малком («Зенит», 23 года) – с 40 до 30 млн евро;

2. Марио Фернандес (ЦСКА, 30 лет) – с 30 до 22 млн евро;

3. Деян Ловрен («Зенит», 31 год) – с 20 до 12 млн евро;

4. Виктор Классон («Краснодар», 28 лет) – с 17 до 10 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив», 30 лет) – с 20 до 16 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос («Зенит», 27 лет) – с 20 до 16 млн евро;

7-9. Антон Миранчук («Локомотив», 25 лет) – с 16 до 12 млн евро;

7-9. Себастьян Дриусси («Зенит», 24 года) – с 16 до 12 млн евро;

7-9. Артем Дзюба («Зенит», 32 года) – с 16 до 12 млн евро;

10. Реми Кабелья («Краснодар», 30 лет) – с 14 до 10 млн евро.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Краснодар Дзюба Артем Ловрен Деян Кабелла Реми Крыховяк Гжегож Фернандес Марио Миранчук Антон Классон Виктор Дриусси Себастьян Малком Барриос Вильмар
Комментарии (10)
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paracetamol
1602924436
Коронавирус, что поделаешь.
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nik55
1602925337
только в такой таблице бомжи могут лидировать
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ilichkadr
1602927061
Сегодня захлопнулась последняя форточка трансферного окна, и на рабовладельческом рынке наступило затишье. Зимой цены естественно подрастут............
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Павелий
1602927201
И это называется "эффективный менеджмент от Газпрома"!? Позор Миллеру!
Ответить
Боцман59rus
1602928696
"испорченный холодильник" АВБ. В исполнении наших клубов.
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FanatSerj
1602929135
Динамо формально Филиппа вовремя слило ? чтобы в этот список не попасть? ))
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nabo65
1602930221
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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Taps
1602930467
Мелкий гадёныш только портит всю игру "Зенита". Водится сам с собой, пасы отдаёт неточные, бить не умеет, постоянно теряет мяч.
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rash1959
1602930835
Трансфер в зеню - деньги на ветер.
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