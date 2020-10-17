Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита»

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших за 2020-й год футболистов, выступающих в РПЛ.

В первой десятке сразу пять игроков «Зенита», по два представителя из «Краснодара» и «Локомотива», один – из ЦСКА.

1. Малком («Зенит», 23 года) – с 40 до 30 млн евро;

2. Марио Фернандес (ЦСКА, 30 лет) – с 30 до 22 млн евро;

3. Деян Ловрен («Зенит», 31 год) – с 20 до 12 млн евро;

4. Виктор Классон («Краснодар», 28 лет) – с 17 до 10 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив», 30 лет) – с 20 до 16 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос («Зенит», 27 лет) – с 20 до 16 млн евро;

7-9. Антон Миранчук («Локомотив», 25 лет) – с 16 до 12 млн евро;

7-9. Себастьян Дриусси («Зенит», 24 года) – с 16 до 12 млн евро;

7-9. Артем Дзюба («Зенит», 32 года) – с 16 до 12 млн евро;

10. Реми Кабелья («Краснодар», 30 лет) – с 14 до 10 млн евро.