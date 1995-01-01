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    «Рубин»: «Если ошибку Вилкова не признают, мы дойдем до суда в Лозанне»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил, зачем клуб направил жалобу на судейство в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

    «Мы победу «Краснодара» не оспариваем, и не хотели бы ставить их в неловкую ситуацию. Даже если КДК назначит переигровку, мы не поедем на этот матч и получим техническое поражение – нам такие очки не нужны. Сейчас мы просто хотим получить ответ и оценку конкретному эпизоду и действий Михаила Вилкова.

    Да, мы подали протест в КДК РФС. Но наша цель – не переигровка матча. Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться VAR, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола VAR. Разговор не идет о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если ее не признают, то все бесполезно.

    Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола VAR не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены», – сказал Сайманов.

    • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч уже вновь ввели в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2303

      Бухбух 13 минут назад

      Я так понимаю адвокатам Рубина больше заняться нечем.

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      Рейтинг: +9294

      alarm 14 минут назад

      позор косорылым! дурной пример заразителен оказался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2004

      Кузьмич на трибуне 17 минут назад

      Не надо в суд надо сразу к прокурору. Прокурор в одной палате с Наполеоном.

      2
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      Рейтинг: +6764

      alp 17 минут назад

      спартак открыл коробку пандоры

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      Рейтинг: +140

      dva064 > alp 1 минуту назад

      Открыл не Спартак ,,,,,а Зенит-Газпром,,,Скупив весь наш футбол,судей,телеканал ,,,ВАР,,,,два клуба донора очков организовав для Зенита(один хоть вылетел),,,,,

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