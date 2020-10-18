«Рубин»: «Если ошибку Вилкова не признают, мы дойдем до суда в Лозанне»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил, зачем клуб направил жалобу на судейство в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Мы победу «Краснодара» не оспариваем, и не хотели бы ставить их в неловкую ситуацию. Даже если КДК назначит переигровку, мы не поедем на этот матч и получим техническое поражение – нам такие очки не нужны. Сейчас мы просто хотим получить ответ и оценку конкретному эпизоду и действий Михаила Вилкова.

Да, мы подали протест в КДК РФС. Но наша цель – не переигровка матча. Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться VAR, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола VAR. Разговор не идет о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если ее не признают, то все бесполезно.

Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола VAR не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены», – сказал Сайманов.