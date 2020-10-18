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  • «Рубин»: «Если ошибку Вилкова не признают, мы дойдем до суда в Лозанне»

«Рубин»: «Если ошибку Вилкова не признают, мы дойдем до суда в Лозанне»

18 октября 2020, 20:42
51

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил, зачем клуб направил жалобу на судейство в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Мы победу «Краснодара» не оспариваем, и не хотели бы ставить их в неловкую ситуацию. Даже если КДК назначит переигровку, мы не поедем на этот матч и получим техническое поражение – нам такие очки не нужны. Сейчас мы просто хотим получить ответ и оценку конкретному эпизоду и действий Михаила Вилкова.

Да, мы подали протест в КДК РФС. Но наша цель – не переигровка матча. Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться VAR, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола VAR. Разговор не идет о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если ее не признают, то все бесполезно.

Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола VAR не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены», – сказал Сайманов.

  • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч уже вновь ввели в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Вилков Михаил
Комментарии (51)
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alp
1603043109
спартак открыл коробку пандоры
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Кузьмич на трибуне
1603043123
Не надо в суд надо сразу к прокурору. Прокурор в одной палате с Наполеоном.
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Бухбух
1603043387
Я так понимаю адвокатам Рубина больше заняться нечем.
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portero
1603044230
Будем посмотреть... это процесс долгий, если назначат переигровку, то такие случаи будут повторяться, за хорошую оплату можно судье и работу эту оставить...
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Павелий
1603045850
Не, не так надо вопрос формулировать: "Если Вилкова не признают личным судьёй Миллера, то предлагаю просто сделать свой чемпионат без Зенита и без его ..."
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derrik2000
1603046162
Угу-угу. Сейчас в РФС испугаются и предадут Газпром. )))))))))) Письмо заканчивалось, наверное, словами из песни В. Высоцкого про Канатчикову дачу: "Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь - мы напишем в "Спортлото".
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морозз
1603046973
Миллеровскому Вилкову глубоко наплевать на Рубин, Слуцкого и какую то Лозану...Газпром рулит!
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Snek
1603050557
А Вилков как всегда косячит, ничего нового...
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maygli
1603056423
Я так понимаю, что если бы он сразу поставил пенальти, вопросов бы не было? И рубиновцы уже упокоились и обрадовались, что пенальти нет, пронесло и в момент восторга хрясь , как обухом по голове, нате вам, получите! Да Вилков просто садист какой-то, так изощрённо издеваться над чувствами фанатов Рубина! Считаю надо его на год отстранить, провести психологическую экспертизу и подать в суд на возмещение причинённого морального ущерба.
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paracetamol
1603056521
Еще одна вонючка нашлась, мало было свинарника.
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