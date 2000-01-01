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    «БИЗНЕС Online»: матч «Краснодар» – «Рубин» могут переиграть из-за нарушения Вилковым протокола VAR

    «Рубин» направил жалобу на судейство в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). По мнению казанцев, главный судья Михаил Вилков нарушил протокол VAR.

    На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR после того, как мяч уже вновь ввели в игру. Казанцы отразили это в протесте, пишет «БИЗНЕС Online».

    По итогам эпизода Вилков назначил пенальти. Если компетентные органы согласятся с аргументацией «Рубина», матч может быть переигран, поскольку был нарушен протокол VAR.

    • «Краснодар» идет в таблице РПЛ шестым.
    • «Рубин» – девятый.
    • В следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом».

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6569

      FanatSerj 25 минут назад

      Казалось бы ВАР помогает, должно было стать лучше и справедливее, причем так оно и было на ЧМ, даже на тестовых матчах РПЛ, но как за него взялся МАТЧ ТВ вернее всё это ГАЗПРОМ то всё скатилось в ещё худшее состояние чем было до ВАР. Теперь судьи и на поле косячут, так ещё и в ВАР судьи как то ещё больше вносят хаоса в судейство.
      Может это такая стратегия потом сказать, ну видите ВАР фигня не помогает, с ним только хуже и отказаться от него.

      0
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      Рейтинг: +12233

      derrik2000 1 час назад

      Интересно, а "свойского" судью Вилкова опять Газпром отстоит или всё таки назначат переигровку?
      Учитывая ВСЕ судейские скандалы, так или иначе связанные с Вилковым как арбитром в поле, так и арбитром на VAR, всё спустят на тормозах.
      Мне любопытно: Вилков чей-то из "сильновластных" структур СЫН, ЗЯТЬ или любовник??? D

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      Рейтинг: +3354

      Павелий > derrik2000 44 минуты назад

      Похоже, что лично Миллера... Учитывая, что в Зените в последнее время перестали скрывать любовь (Дзюба и Азмун, Ракицкий и Кержаков), то вероятнее последний вариант.

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