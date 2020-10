Кейн установил рекорд АПЛ, набрав 12 (5+7) очков в первых пяти матчах АПЛ

«Тоттенхэм» в эти минуты играет против «Вест Хэма» в матче 5-го тура чемпионата Англии и ведет со счетом 3:0.

Нападающий Гарри Кейн забил за лондонскую команду два гола и отдал результативную передачу.

У форварда уже пять голов и семь ассистов. Он стал первым игроком в истории АПЛ, который набрал 10+ очков по системе «гол+пас» в пяти первых матчах.

5 goals7 assists@HKane has been directly involved in 12 #PL goals this season, the most ever by a player in their opening five matches of a campaign #TOTWHU pic.twitter.com/R8ILLJW50C