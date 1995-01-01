«Фанаты ждут восстановления нашего с вами любимого клуба!». «Амкар» поздравил губернатора Махонина с днем рождения

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, празднует день рождения. Его поздравил ликвидированный в 2018 году клуб «Амкар».

«Болельщики ФК «Амкар» поздравляют Дмитрия Николаевича с праздником и очень ждут продолжения процесса восстановления нашего с Вами любимого футбольного клуба!» – написали пермяки.