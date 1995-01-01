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    «Фанаты ждут восстановления нашего с вами любимого клуба!». «Амкар» поздравил губернатора Махонина с днем рождения

    Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, празднует день рождения. Его поздравил ликвидированный в 2018 году клуб «Амкар».

    «Болельщики ФК «Амкар» поздравляют Дмитрия Николаевича с праздником и очень ждут продолжения процесса восстановления нашего с Вами любимого футбольного клуба!» – написали пермяки.

    • «Амкар» был основан в 1994 году.
    • Клуб выступал в квалификации Кубка УЕФА.
    • Высшее достижение в чемпионате России – четвертое место в 2008 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Амкара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11673

      Garrincha58 2 часа назад

      зачем??? из за трёх пяти фанатов возраждать футбол в Перми и климат плохой и стадиона нормального нет это как Тамбов возродят Пермь а играть будут в Саранске или ещё где нибудь

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      Рейтинг: +1849

      AZ > Garrincha58 1 час назад

      Согласен... Да и футбол они никакой показывали... Тупо 11 человек в своей штрафной... Нахрен такой анти футбол...

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