«Фанаты ждут восстановления нашего с вами любимого клуба!». «Амкар» поздравил губернатора Махонина с днем рождения

зачем??? из за трёх пяти фанатов возраждать футбол в Перми и климат плохой и стадиона нормального нет это как Тамбов возродят Пермь а играть будут в Саранске или ещё где нибудь
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, празднует день рождения. Его поздравил ликвидированный в 2018 году клуб «Амкар».
«Болельщики ФК «Амкар» поздравляют Дмитрия Николаевича с праздником и очень ждут продолжения процесса восстановления нашего с Вами любимого футбольного клуба!» – написали пермяки.
- «Амкар» был основан в 1994 году.
- Клуб выступал в квалификации Кубка УЕФА.
- Высшее достижение в чемпионате России – четвертое место в 2008 году.