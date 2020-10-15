Чистяков: «Надеть футболку первой команды «Зенита» всегда было моей мечтой. Ради этого и играл в футбол»

Центральный защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Зенит».

– Дмитрий, приветствуем вас! С каким настроением возвращаетесь в Санкт-Петербург и в «Зенит»?

– Большое спасибо! Настрой положительный – все-таки я вернулся домой. Хоть сам я из Ленинградской области, но большую часть жизни провел в Петербурге и «Зените». И возвращаться сюда очень приятно, это самая сильная мотивация. Цели на сезон – как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нем и принести большую пользу клубу.

– Вам удалось обсудить ваш переход с Сергеем Семаком?

– Да, мы созвонились, Сергей Богданович сказал, что есть интерес и желание. Спросил, есть ли интерес с моей стороны. Я ответил: «Конечно!». Дальше дело было за представителями клубов.

– Когда вы присоединитесь к команде?

– Я уже в Петербурге, завтра первая тренировка. Завтра буду уже с командой!

– Вы покинули зенитовский дубль летом 2015-го. Как сами оцениваете прошедшие годы?

– Было много чего интересного, полезного. Где-то повзрослел, подокреп, особенно в Армении (сезон-2015/16 Чистяков провел в ереванской «Мике»). Сейчас я – совсем другой человек. Конечно, в те времена думал, что однажды удастся надеть футболку первой команды «Зенита» – ради этого и играл в футбол. Это всегда было моей мечтой.