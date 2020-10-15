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    «Зенит» объявил об аренде Чистякова с правом выкупа

    Центральный защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в «Зените».

    Петербургский клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

    • Чистяков – воспитанник «Зенита».
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
    • За «Ростов» он выступал с лета 2019 года, в его активе 25 матчей и один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2091

      _Marqella_ 1 час назад

      Не доверяю я рыжим, пустая трата денег....Был один такой "c красивой бородой" из Ростова, Новосельцев его фамилия...

      1
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      Рейтинг: -1188

      Стыдно за зенит > _Marqella_ 1 час назад

      Деньги бомжатника все равно не свои, Миллер в любое время может в госказну заглянуть.

      -1
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      Рейтинг: +333

      ySS 2 часа назад

      Чего не купили сразу?
      Поматросят и выбросят
      Он в Ростове не редко "зевал"

      0
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      Рейтинг: +2543

      Semenycch 2 часа назад

      Добро пожаловать вернуться домой.

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      Рейтинг: +3926

      Yurok161 2 часа назад

      Радует,что это только аренда(с правом выкупа).Может еще не все для него потеряно.

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      Рейтинг: +1148

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Это, наверно для РПЛ.

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