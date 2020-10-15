«Зенит» объявил об аренде Чистякова с правом выкупа

Центральный защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в «Зените».

Петербургский клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Дмитрий Чистяков возвращается в «Зенит»!Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Ростов» достигли соглашения о переходе воспитанника сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.Все детали: https://t.co/VKqtzeNRDn pic.twitter.com/SvbU4MElXE