«Зенит» объявил об аренде Чистякова с правом выкупа

Не доверяю я рыжим, пустая трата денег....Был один такой "c красивой бородой" из Ростова, Новосельцев его фамилия...
Центральный защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в «Зените».
Петербургский клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.
- Чистяков – воспитанник «Зенита».
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
- За «Ростов» он выступал с лета 2019 года, в его активе 25 матчей и один гол.
Дмитрий Чистяков возвращается в «Зенит»!Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Ростов» достигли соглашения о переходе воспитанника сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.Все детали: https://t.co/VKqtzeNRDn pic.twitter.com/SvbU4MElXE— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 15, 2020