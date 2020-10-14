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  • Геркус: «Спартак» подписал контракт с Мозесом, остается вопрос с агентским вознаграждением»

Геркус: «Спартак» подписал контракт с Мозесом, остается вопрос с агентским вознаграждением»

14 октября 2020, 16:15
8

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о подписании «Спартаком» контракта с полузащитником Виктором Мозесом.

«По данным моего источника, договор с игроком подписан. С «Челси» все утрясли, остаются непонятки между Wasserman – агентством игрока – и «Спартаком». Речь идет об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещe точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра», – рассказал Геркус.

  • Ранее стало известно, что Мозес перейдет в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро.
  • Игрок прошел медобследование для клуба в воскресенье.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Локомотив Мозес Виктор Геркус Илья
Комментарии (8)
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maior-60
1602684567
Чучело алармовское уже здесь.
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Рубинище
1602686642
Геркус в Нобелем решил побыть.
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rash1959
1602691191
А если поступить честно, по-российски, КИНУТЬ??
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JTherry
1602692176
Геркус от нех** делать стал инсайдером Спартака)) у Нобеля хлеб тырит, бывший ржидун!))
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Владислав Vlad
1602721219
Какой агент у Мозеса интересный - Wasserman. Уж не Анатолий ли Васерман?)
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