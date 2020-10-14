Геркус: «Спартак» подписал контракт с Мозесом, остается вопрос с агентским вознаграждением»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о подписании «Спартаком» контракта с полузащитником Виктором Мозесом.

«По данным моего источника, договор с игроком подписан. С «Челси» все утрясли, остаются непонятки между Wasserman – агентством игрока – и «Спартаком». Речь идет об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещe точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра», – рассказал Геркус.