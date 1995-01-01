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    Геркус: «Спартак» подписал контракт с Мозесом, остается вопрос с агентским вознаграждением»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о подписании «Спартаком» контракта с полузащитником Виктором Мозесом.

    «По данным моего источника, договор с игроком подписан. С «Челси» все утрясли, остаются непонятки между Wasserman – агентством игрока – и «Спартаком». Речь идет об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещe точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра», – рассказал Геркус.

    • Ранее стало известно, что Мозес перейдет в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро.
    • Игрок прошел медобследование для клуба в воскресенье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4911

      Рубинище 13 минут назад

      Геркус в Нобелем решил побыть.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Genz 23 минуты назад

      Два дауна - Семин и его единомышленник Геркус. Их волнуют чужие вознаграждения. Кикнадзе молодец,что слил оба корыта

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +605

      Ужас Бората 44 минуты назад

      Позор помидору-145678 аларму!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4969

      maior-60 47 минут назад

      Чучело алармовское уже здесь.

      3
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      Рейтинг: +9140

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      «Спартак» тратит на агентов больше всех

      «Спартак» заплатил агентам миллиард. Красно-белый клуб заплатил агентам больше, чем все остальные команды лиги вместе взятые. ©

      позор!

      -9
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      Рейтинг: -78

      Зенит гавно 2*2 > alarm 40 минут назад

      Ты кусок идиота скройся отсюда

      3
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      Рейтинг: +9140

      alarm > Зенит гавно 2*2 24 минуты назад

      обосцаное рыло завизжало, ахах!

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