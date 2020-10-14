Хачатурянц подтвердил временное отстранение Турбина от судейства в РПЛ

Подтвердил он. Беспредельщика всего на два тура отстранили, причём только от судейства в РПЛ !!! Посудит в ФНЛ (там разрешили), лекции молодым судейкам почитает, отдохнёт на заработанные. Как уже достала эта газоболотная вонь...
Арбитр Евгений Турбин не будет работать на ближайших матчах РПЛ, рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи» – «Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», – сообщил глава судейского комитета.
- В игре межу «Сочи» и «Ростовом» Турбин показал восемь желтых карточек, удалил полузащитника ростовчан Матиаса Норманна и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за разговоры.
- Матч завершился победой сочинцев со счетом 4:2.