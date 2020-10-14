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    Хачатурянц подтвердил временное отстранение Турбина от судейства в РПЛ

    Арбитр Евгений Турбин не будет работать на ближайших матчах РПЛ, рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    «Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи»«Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», – сообщил глава судейского комитета.

    • В игре межу «Сочи» и «Ростовом» Турбин показал восемь желтых карточек, удалил полузащитника ростовчан Матиаса Норманна и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за разговоры.
    • Матч завершился победой сочинцев со счетом 4:2.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +653

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Подтвердил он. Беспредельщика всего на два тура отстранили, причём только от судейства в РПЛ !!! Посудит в ФНЛ (там разрешили), лекции молодым судейкам почитает, отдохнёт на заработанные. Как уже достала эта газоболотная вонь...

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