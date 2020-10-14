Хачатурянц подтвердил временное отстранение Турбина от судейства в РПЛ

Арбитр Евгений Турбин не будет работать на ближайших матчах РПЛ, рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи» – «Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», – сообщил глава судейского комитета.