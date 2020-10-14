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  • Хачатурянц подтвердил временное отстранение Турбина от судейства в РПЛ

Хачатурянц подтвердил временное отстранение Турбина от судейства в РПЛ

14 октября 2020, 15:49
4

Арбитр Евгений Турбин не будет работать на ближайших матчах РПЛ, рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи»«Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», – сообщил глава судейского комитета.

  • В игре межу «Сочи» и «Ростовом» Турбин показал восемь желтых карточек, удалил полузащитника ростовчан Матиаса Норманна и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за разговоры.
  • Матч завершился победой сочинцев со счетом 4:2.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Турбин Евгений
Комментарии (4)
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Чехов на Садовой
1602680971
Подтвердил он. Беспредельщика всего на два тура отстранили, причём только от судейства в РПЛ !!! Посудит в ФНЛ (там разрешили), лекции молодым судейкам почитает, отдохнёт на заработанные. Как уже достала эта газоболотная вонь...
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maygli
1602697876
Так за тот матч он не хило получил. Может и до конца года посидеть.
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Каратель помойников
1602764469
заработал бабла,откатил и поехал тратить в тёплые края.сейчас бабки закончатся и мы опять его увидим
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zigbert
1602790882
А ему что -как с гуся вода.
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