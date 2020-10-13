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  • Мусаев: «Шапи сам попросился в «Краснодар-2», чтобы получить игровое время»

Мусаев: «Шапи сам попросился в «Краснодар-2», чтобы получить игровое время»

13 октября 2020, 16:50
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о форме нападающего команды Магомед-Шапи Сулейманова.

«У Шапи был непростой период. Заболел, лежал в больнице с высокой температурой, лечение шло нелегко. Поскольку болезнь малоизученная, восстановление затянулось. Пока все это длилось, уровень подсел. Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным.

Шапи хочет достигать максимальных целей. Вижу, как переживает, пашет на тренировках. Сам попросился в «Краснодар-2», чтобы получить дополнительное игровое время. Такие периоды нужно пережить. Если получится, Шапи станет гораздо сильней. И он делает для этого все возможное, вижу по его работе», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».

  • В этом сезоне РПЛ Сулейманов провел девять матчей в РПЛ и забил один гол.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Краснодар Краснодар-2 Сулейманов Магомед-Шапи Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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Rabinovi_ch
1602597768
Молодец!
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polt
1602597847
Жалко терять способного парня. Удачи ему, скорейшего восстановления и дальнейшего повышения класса.
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FanatSerj
1602601209
Если пашет, значит настрой правильный, всё получиться, раньше вон вообще бухали, как поёт Шнур в "Питере пить" ))
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Dr.Metal
1602605657
хвала парню
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Kokmarov
1602947421
Может в Сочи в аренду, там по-любому игровая практика будет и тренер неплохой.
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