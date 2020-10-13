Мусаев: «Шапи сам попросился в «Краснодар-2», чтобы получить игровое время»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о форме нападающего команды Магомед-Шапи Сулейманова.

«У Шапи был непростой период. Заболел, лежал в больнице с высокой температурой, лечение шло нелегко. Поскольку болезнь малоизученная, восстановление затянулось. Пока все это длилось, уровень подсел. Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным.

Шапи хочет достигать максимальных целей. Вижу, как переживает, пашет на тренировках. Сам попросился в «Краснодар-2», чтобы получить дополнительное игровое время. Такие периоды нужно пережить. Если получится, Шапи станет гораздо сильней. И он делает для этого все возможное, вижу по его работе», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».