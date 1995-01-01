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    Мусаев: «Шапи сам попросился в «Краснодар-2», чтобы получить игровое время»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о форме нападающего команды Магомед-Шапи Сулейманова.

    «У Шапи был непростой период. Заболел, лежал в больнице с высокой температурой, лечение шло нелегко. Поскольку болезнь малоизученная, восстановление затянулось. Пока все это длилось, уровень подсел. Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным.

    Шапи хочет достигать максимальных целей. Вижу, как переживает, пашет на тренировках. Сам попросился в «Краснодар-2», чтобы получить дополнительное игровое время. Такие периоды нужно пережить. Если получится, Шапи станет гораздо сильней. И он делает для этого все возможное, вижу по его работе», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    • В этом сезоне РПЛ Сулейманов провел девять матчей в РПЛ и забил один гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3606

      polt 21 минуту назад

      Жалко терять способного парня. Удачи ему, скорейшего восстановления и дальнейшего повышения класса.

      0
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      Рейтинг: +435

      Rabinovi_ch 23 минуты назад

      Молодец!

      0
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