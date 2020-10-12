Экс-массажист «Зенита»: «Знаю, что Денисов стал веганом и уехал жить в Испанию»

Бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал, что бывший полузащитник петербургской команды Игорь Денисов после завершения карьеры уехал жить за границу.

– Чем сейчас занимается Денисов, знаете? А то он пропал со всех радаров.

– С моих тоже. Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, что уехал в Испанию и там живет.