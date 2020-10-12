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    Экс-массажист «Зенита»: «Знаю, что Денисов стал веганом и уехал жить в Испанию»

    Бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал, что бывший полузащитник петербургской команды Игорь Денисов после завершения карьеры уехал жить за границу.

    – Чем сейчас занимается Денисов, знаете? А то он пропал со всех радаров.

    – С моих тоже. Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, что уехал в Испанию и там живет.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1129

      Спартак гуно знают все 18 минут назад

      Я знаю, что после матча с КС он стал настоящим пи.де.ром.
      =)))

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      Рейтинг: +5846

      Hektor 84 57 минут назад

      Вот оно что! Чтоб завязать со спортом надо бросить пить и курить))) А мясо с рыбой чем провинились? Жрать просто надо в меру и соблюдать режим. А то разожрутся и сразу правильными становятся.

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      Рейтинг: +1508

      altezzik 1 час назад

      При всей неоднозначности личности Денисова, он не был похож на пьющего игрока...

      0
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      Рейтинг: +4821

      порт 1 час назад

      Завязал со спортом и сразу же бросил пить и курить? Во сила воли.

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      Рейтинг: +18530

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Наконец то нашёл дело по душе, где ни с кем не надо конфликтовать.

      0
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      Рейтинг: +865

      wobaekat 1 час назад

      Правильно, раз уж завязал с футболом, можно перестать пить и курить

      1
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      Рейтинг: +5

      pronowichegor 2 часа назад

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      -2
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      Рейтинг: +10264

      Skull_Boy > pronowichegor 2 часа назад

      Скинь ссылку в твиттер Дзюбе

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      Рейтинг: +2204

      кошмарик 2 часа назад

      Денисов стал веганом.. теперь салат из конопли, чай с коноплей и пирожное с коноплей.. ну а курение конопли вообще курением не считается.. Уважамба! ЗОЖ рулит..

      0
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      Рейтинг: +1837

      FENIX-SL 2 часа назад

      россия так хороша для жизни
      что он почуствовал себя недостойным этого
      и уехал в бедную испанию!

      2
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      Рейтинг: +14196

      silver29 > FENIX-SL 2 часа назад

      Купить дом в Испании не проблема, стоит не дороже чем в России..... вот только потом запотеешь налоги платить (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +1837

      FENIX-SL > silver29 2 часа назад

      да он дешевле чем в россии
      думаю с деньгами у него проблем нет
      не об этом речь немного)

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      Рейтинг: +10264

      Skull_Boy > silver29 2 часа назад

      Расходы на содержание недвижимости в Испании складываются из налогов, страховки, оплаты услуг управляющей компании и коммунальных платежей. В среднем на содержание испанской недвижимости уходит 1,5–2 тыс. евро в год.

      Так что в Испании жить даже дешевле, чем в России, где якобы все делают для народа, а на практике каждые полгода повышать тарифы, еженедельно повышать цены на топливо, каждый месяц урезать ЗП и т.д. и 10 дней отдыха в Сочи в засранном хостеле стоит, как прожить один месяц в Испании в отеле 4 звезды

      2
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      Рейтинг: +1227

      DMитрий 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Забрался в Пиренеи повыше в шалаш, дышит через раз, лижет снег и громко хнычет. А ведь говорили ему в юношестве, - не ругайся с Родимовым!

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