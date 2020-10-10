Тикнизян – о разгроме Эстонии: «Мы из страны, где живут 150 миллионов человек, и обязаны побеждать в таких матчах»

Игрок ЦСКА и молодежной сборной России Наяир Тикнизян дал комментарии после разгромной победы над Эстонией (4:0) в отборочном матче молодежного Евро-2021.

– Какие впечатления остались от матча, в котором вы дебютировали в составе молодежной сборной России?

– Впечатления самые лучшие. Во-первых, мой дебют. Во-вторых, команда сегодня хорошо действовала. Думаю, мы выполнили тренерскую установку.

Но будем честны, мы – Россия, команда из страны, где живут 150 миллионов человек. Мы обязаны выходить в таких матчах и побеждать.

Сейчас все мысли только о следующем сопернике, о сборной Латвии. Спасибо нашим болельщикам, которые нас сегодня поддерживали. Это очень приятно.

За тур до окончания отбора Евро-2021 россияне с 20 очками лидируют в группе 5.

Чтобы получить прямую путевку на континентальное первенство, не завися от других результатов, команде нужно 13 октября в гостях обыграть Латвию.

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