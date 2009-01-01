Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Тикнизян – о разгроме Эстонии: «Мы из страны, где живут 150 миллионов человек, и обязаны побеждать в таких матчах»

    Игрок ЦСКА и молодежной сборной России Наяир Тикнизян дал комментарии после разгромной победы над Эстонией (4:0) в отборочном матче молодежного Евро-2021.

    – Какие впечатления остались от матча, в котором вы дебютировали в составе молодежной сборной России?

    – Впечатления самые лучшие. Во-первых, мой дебют. Во-вторых, команда сегодня хорошо действовала. Думаю, мы выполнили тренерскую установку.

    Но будем честны, мы – Россия, команда из страны, где живут 150 миллионов человек. Мы обязаны выходить в таких матчах и побеждать.

    Сейчас все мысли только о следующем сопернике, о сборной Латвии. Спасибо нашим болельщикам, которые нас сегодня поддерживали. Это очень приятно.

    • За тур до окончания отбора Евро-2021 россияне с 20 очками лидируют в группе 5.
    • Чтобы получить прямую путевку на континентальное первенство, не завися от других результатов, команде нужно 13 октября в гостях обыграть Латвию.

    Молодeжная сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Эстонией

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59

      baslimzzz 6 минут назад

      Такая чушь. А намного количеством населения Бельгия от Эстонии отличается? Чего же мы Бельгию не громим, если у нас 150 миллионов населения?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      Бухбух 25 минут назад

      Очень самоуверенно сказано.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru