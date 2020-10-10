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  • Тикнизян – о разгроме Эстонии: «Мы из страны, где живут 150 миллионов человек, и обязаны побеждать в таких матчах»

Тикнизян – о разгроме Эстонии: «Мы из страны, где живут 150 миллионов человек, и обязаны побеждать в таких матчах»

10 октября 2020, 12:26
7

Игрок ЦСКА и молодежной сборной России Наяир Тикнизян дал комментарии после разгромной победы над Эстонией (4:0) в отборочном матче молодежного Евро-2021.

– Какие впечатления остались от матча, в котором вы дебютировали в составе молодежной сборной России?

– Впечатления самые лучшие. Во-первых, мой дебют. Во-вторых, команда сегодня хорошо действовала. Думаю, мы выполнили тренерскую установку.

Но будем честны, мы – Россия, команда из страны, где живут 150 миллионов человек. Мы обязаны выходить в таких матчах и побеждать.

Сейчас все мысли только о следующем сопернике, о сборной Латвии. Спасибо нашим болельщикам, которые нас сегодня поддерживали. Это очень приятно.

  • За тур до окончания отбора Евро-2021 россияне с 20 очками лидируют в группе 5.
  • Чтобы получить прямую путевку на континентальное первенство, не завися от других результатов, команде нужно 13 октября в гостях обыграть Латвию.

Молодeжная сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Эстонией

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия (мол) Тикнизян Наир
Комментарии (7)
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Бухбух
1602322691
Очень самоуверенно сказано.
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baslimzzz
1602323888
Такая чушь. А намного количеством населения Бельгия от Эстонии отличается? Чего же мы Бельгию не громим, если у нас 150 миллионов населения?
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JI e x a
1602327868
Вопрос только один: почему тогда Китай до сих пор не чемпион мира? =)
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33нск
1602332323
Всё правильно сказал - сделали то, что должны были сделать (с)
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mikatv
1602340684
Удивительно. Ну откуда этот дибильный пафос? 150 миллионов... Он бы еще войну вспомнил или полет Гагарина.
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paracetamol
1602345323
Когда бьют приепалтов, мне нравится, почему-то!
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