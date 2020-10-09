Главные новости дня. Молодежная сборная России победила эстонцев, Мозес в выходные может перейти в «Спартак»

L’Equipe: «Динамо» может подписать защитника «Нима» Ландре летом 2021 года.

Защитник «Монпелье» Ле Таллек получил российский паспорт.

Беляев вызван в сборную России вместо Джикии.

Глава «Уфы»: «Послезавтра представим нового тренера. В его штабе будут два специалиста из топ-5 чемпионатов».

Геркус: Мозес может стать игроком «Спартака» в субботу.

Активные фанаты «Ростова» собираются бойкотировать домашние матчи команды.

Football Italia: Роналду отказался соблюдать изоляцию в Турине и со скандалом уехал в сборную.

Судья Карасев заразился коронавирусом.

«Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил руководство клуба не приглашать Бердыева.

Отбор молодежного Евро-2021. Россия разгромила Эстонию, у Чалова дубль.