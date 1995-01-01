Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Главные новости дня. Молодежная сборная России победила эстонцев, Мозес в выходные может перейти в «Спартак»

    L’Equipe: «Динамо» может подписать защитника «Нима» Ландре летом 2021 года.

    Защитник «Монпелье» Ле Таллек получил российский паспорт.

    Беляев вызван в сборную России вместо Джикии.

    Глава «Уфы»: «Послезавтра представим нового тренера. В его штабе будут два специалиста из топ-5 чемпионатов».

    Геркус: Мозес может стать игроком «Спартака» в субботу.

    Активные фанаты «Ростова» собираются бойкотировать домашние матчи команды.

    Football Italia: Роналду отказался соблюдать изоляцию в Турине и со скандалом уехал в сборную.

    Судья Карасев заразился коронавирусом.

    «Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил руководство клуба не приглашать Бердыева.

    Отбор молодежного Евро-2021. Россия разгромила Эстонию, у Чалова дубль.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79659
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru