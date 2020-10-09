Football Italia: Роналду отказался соблюдать изоляцию в Турине и со скандалом уехал в сборную

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду устроил скандал из-за того, что в минувшее воскресенье команду заставили изолироваться в отеле возле клубной базы.

У двух сотрудников туринского клуба обнаружили коронавирус, поэтому футболисты какое-то время не имели права покидать зону карантина.

Португальцу это не понравилось, поскольку из-за сложившейся ситуации он рисковал пропустить товарищеский матч своей сборной против Испании.

В итоге Роналду на повышенных тонах пообщался с директорами «Ювентуса» и покинул отель.