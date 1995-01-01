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    Football Italia: Роналду отказался соблюдать изоляцию в Турине и со скандалом уехал в сборную

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду устроил скандал из-за того, что в минувшее воскресенье команду заставили изолироваться в отеле возле клубной базы.

    У двух сотрудников туринского клуба обнаружили коронавирус, поэтому футболисты какое-то время не имели права покидать зону карантина.

    Португальцу это не понравилось, поскольку из-за сложившейся ситуации он рисковал пропустить товарищеский матч своей сборной против Испании.

    В итоге Роналду на повышенных тонах пообщался с директорами «Ювентуса» и покинул отель.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +476

      OrenburgFC 39 минут назад

      правильно, нефига этот дибилизм поддерживать

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