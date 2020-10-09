Активные фанаты «Ростова» собираются бойкотировать домашние матчи команды

Sport24 сообщает, что объединения активных фанатов «Ростова» отказались от посещения домашних игр команды.

Причина такого решения болельщиков пока неизвестна.

Возможно, это связано с недавним заявлением заводящего «Ростова» Романа Болотова, который посетовал на давление со стороны правоохранительных органов.

Следующий домашний матч команда Валерия Карпина проведет 18 октября против «Ахмата».