Активные фанаты «Ростова» собираются бойкотировать домашние матчи команды

Правильно делают. Пусть дома сидят и по телевизору смотрят. Коронавирус всё-таки. У клуба будет меньше проблем с допуском фанатов на трибуны.
Sport24 сообщает, что объединения активных фанатов «Ростова» отказались от посещения домашних игр команды.
Причина такого решения болельщиков пока неизвестна.
Возможно, это связано с недавним заявлением заводящего «Ростова» Романа Болотова, который посетовал на давление со стороны правоохранительных органов.
Следующий домашний матч команда Валерия Карпина проведет 18 октября против «Ахмата».