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    Активные фанаты «Ростова» собираются бойкотировать домашние матчи команды

    Sport24 сообщает, что объединения активных фанатов «Ростова» отказались от посещения домашних игр команды.

    Причина такого решения болельщиков пока неизвестна.

    Возможно, это связано с недавним заявлением заводящего «Ростова» Романа Болотова, который посетовал на давление со стороны правоохранительных органов.

    Следующий домашний матч команда Валерия Карпина проведет 18 октября против «Ахмата».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8463

      BRO_football 27 минут назад

      Правильно делают. Пусть дома сидят и по телевизору смотрят. Коронавирус всё-таки. У клуба будет меньше проблем с допуском фанатов на трибуны.

      0
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      Рейтинг: +16153

      афоня72 1 час назад

      На нет..и суда нет!!

      1
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      Рейтинг: +888

      alll-333 1 час назад

      ещё язык поворачивается дебоширов назвать аактивными болелами

      2
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      Рейтинг: +257

      99-й 1 час назад

      Вобще в источнике то причины есть, но автору данного "репоста" видимо читать лень "слашкаммногабукаф" -сообщил он.

      0
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      Рейтинг: +6516

      FanatSerj 1 час назад

      Какие фанаты, в Ростове большинство семейных с детьми на стадионе. На том же "типа" фан секторе дети маленькие с родителями.
      Вообще не понимаю этих "активных" вас туда и так почти на халяву, а не которых и вообще на халяву пускают, что вы там бузите?
      Если потом клубу за вас ещё невменяемые штрафы платить, то и нахрен вы там и не нужны, у Ростова нет Газпрома и Федуна. Даже Галицкий в жопу этих "активных" послал. Клубу не активные, а АДЕКВАТНЫЕ болельщики нужны.

      5
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      Рейтинг: -134

      Спартач80 1 час назад

      Вместо них приедут пассивные,болеющие за Зенит-аларм,семёныч и кспсска

      4
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      Рейтинг: +9024

      alarm > Спартач80 1 час назад

      ты ещё что за обосцаный клоун? вынь рылу из лепёхи

      -1
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      Рейтинг: -400

      alarm_иг > Спартач80 1 час назад

      Кпсска как раз таки активный пед, в том смысле, что работает и ртом и очком. И также его одновременно долбят в уши и ноздри. Оттого погоняло у него в определённых пе.даристических кругах: КППСоСка-шестистволка. Гыгы

      1
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      Рейтинг: +1111

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      А у Ростова есть фанаты?
      =)))

      0
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      Рейтинг: -134

      Спартач80 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      А во,основного пассивного из Питера забыл в список добавить.

      5
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      Рейтинг: +3497

      afw13 > Спартач80 1 час назад

      как же ты мог забыть заводящего их гей-прайда?))) и гаврюшу с пуделем, они там тоже на подсосе))))

      3
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      Рейтинг: -134

      Спартач80 > afw13 1 час назад

      Просто не разобрался ещё,кто у кого там в их параде обслуживающий персонал.

      2
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