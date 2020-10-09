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    Глава «Уфы»: «Послезавтра представим нового тренера. В его штабе будут два специалиста из топ-5 чемпионатов»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о том, когда команда представит нового главного тренера.

    «У нас есть понимание, кто будет новым главным тренером. Договорились с ним еще позавчера. Специалист попросил дать ему время спокойно закончить свои дела. Послезавтра представим его команде.

    Могу сказать, что два из трех специалистов тренерского штаба будут из топ-5 чемпионатов. Имя главного тренера называть пока не буду», – сказал Мурзагулов в разговоре с Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1815

      FENIX-SL 1 час назад

      надеюсь патриотам российского футбола максимально приятно читать
      что их ВЕЛИКИЕ команды даже не входят в топ-5 чемпионатов

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14132

      silver29 1 час назад

      Анчелотти или Смит, интересная интрига )))

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