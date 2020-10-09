Глава «Уфы»: «Послезавтра представим нового тренера. В его штабе будут два специалиста из топ-5 чемпионатов»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о том, когда команда представит нового главного тренера.

«У нас есть понимание, кто будет новым главным тренером. Договорились с ним еще позавчера. Специалист попросил дать ему время спокойно закончить свои дела. Послезавтра представим его команде.

Могу сказать, что два из трех специалистов тренерского штаба будут из топ-5 чемпионатов. Имя главного тренера называть пока не буду», – сказал Мурзагулов в разговоре с Sport24.