Судья Карасев заразился коронавирусом

Футбольный арбитр Сергей Карасев сдал положительный тест на коронавирус.

Из-за этого российского судью сняли с матча Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов, на который его назначил УЕФА.

«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА.

Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу», – сказал Карасев.