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    Судья Карасев заразился коронавирусом

    Футбольный арбитр Сергей Карасев сдал положительный тест на коронавирус.

    Из-за этого российского судью сняли с матча Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов, на который его назначил УЕФА.

    «Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА.

    Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу», – сказал Карасев.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9024

      alarm 29 секунд назад

      хз, как он не подцепил свиное бешенство, общаясь с фердунами в судейской, а отделался только короной)

      0
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      Рейтинг: +7575

      JTherry 4 минуты назад

      Карась "залетел" от бората)) теперь - 2 недели "откатов" не видать...

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